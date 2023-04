V nabídce je U Dvora desítka hotových jídel v ceně od 115 do zhruba 130 korun, podobný počet jídel na objednávku začíná zpravidla na 139 korunách. „Jsem tady poprvé. Dala jsem si řízek s bramborovým salátem a musím říct, že to bylo dobré,“ pochvalovala si po obědě Věra Doulíková ze Svinar.

„Nutná je stabilní kvalita surovin a udržení nižších cen. To dnes není jednoduché. Naší výhodou je, že máme restauraci ve vlastním objektu, nikoli v nájmu. Také se snažíme dělat maximum vlastními silami,“ shrnul Vlček, jehož manželka má na starosti kuchyni.

Zaměstnance v Pavlišově nemají, na výpomoc tam využívají brigádníky. „Často to jsou lidé, kteří v minulosti v restauracích pracovali a dnes dělají ve fabrikách. Anebo jde o studenty, které jsme si sami takzvaně vychovali,“ upřesnil majitel podniku, kde se ceny jídel s přílohou pohybuje od 110 do 140 korun.

Před zhruba pěti lety začali manželé Vlčkovi u restaurace budovat i sportovní zázemí. Záhy se ukázalo, že bez dalších aktivit by pravděpodobně do dnešních dnů nevydrželi.

„Máme tady hřiště na golf, minigolf nebo fotbalgolf, ten se hraje s fotbalovým míčem. Pokud bychom se do toho nepustili, myslím, že bychom kvůli koronaviru skončili ve fabrice,“ konstatuje Vlček.

Na Náchodsku lidé v anketě Deníku chválili například i restauraci penzionu Zahradní v České Skalici. „Je to kousek od Náchoda. Spolehlivá restaurace s přijatelnými cenami, v týdnu nabízí polední menu okolo 145 korun, večer a o víkendu českou i mezinárodní kuchyni,“ doporučila ji Dita Kalmanová.

Ceny od 125 korun za jídlo nabízí restaurace Černý kůň v Červeném Kostelci. Na dnešním menu je krkonošské kyselo a hovězí vývar za 30 korun, smažená krkovice, bramborový salát nebo bramborová kaše za 130 korun. Stejně stojí třeba vepřový řízek, houskový knedlík, zelí 130 korun. V Kostelci se lidé dobře najedí také v restauraci Divadlo.

Uprostřed Choustníkova Hradiště na Trutnovsku stojí Hospůdka u dvou borovic. Údajně jde o jedinou restauraci v regionu, kterou již 30 let nepřetržitě provozuje jediný majitel. Každopádně je široko daleko vyhlášená velkými porcemi nabízených jídel.

„Důležitá je starost a péče o zákazníka, příjemný personál a pěkné prostředí. Co se týká jídla, klademe důraz na kvalitu a také na velké porce,“ potvrzuje majitelka Kateřina Maternová.

Zdroj: Grafik redakceStejně jako další restauratéři hovořila o surovinách jako o základu úspěchu. Konkurenční výhodu vidí v tradici zajišťující stabilní počet zákazníků, kteří se do Choustníkova Hradiště vracejí.

„Suroviny nenakupujeme nárazově, ale máme dostatečné zásoby, které výhodně pořizujeme podle nabídky na trhu. Ve finále si můžeme dovolit nakupovat ve velkém množství kvalitní věci, a ještě navíc levně,“ vysvětlila svou strategii.

Podle jejího partnera Ivo Senety je Hospůdka u dvou borovic vzhledem k porcím levnější než jiné restaurace. Cena nejlevnějších jídel začíná na 179 korunách, za většinu dalších však zákazníci zaplatí výrazně více.

„Když se dobře a hodně najíte, máte slušnou obsluhu a prostředí, na cenu tolik nehledíte. Dnes se hospodští snaží všude ušetřit, a to ve výsledku nefunguje dobře. Cena není všechno, nevypovídá o tom, co v té hospodě můžete dostat. Když nasadím vyšší cenu, znamená to, že lidé dostanou to, co chtějí, tedy adekvátní službu, nikoli kompromis,“ tvrdí Seneta a srovnává vývoj ceny jídel v posledních letech.

„Před čtyřmi lety u nás byla průměrná útrata za polévku, hlavní jídlo, pití a kávu 130 korun, následně stoupla na 150 a 180 korun, po covidu to vylítlo nad 200 a dnes je to zhruba 350 korun. Lidé utrácejí za menu ve fasfoodu 250 korun za hamburger, hranolky, kečup nebo tatarku a pití. To je postavené na hlavu. Jak se to dá srovnávat s námi,“ ptá se Seneta.

Tipy na hospody včetně jídel:



Pohostinství u Vlčků, Náchod, Pavlišov

Uzená polévka s rýží 30 korun

Pavlišovský řízek 110 korun

Vepřové výpečky, houskový nebo bramborový knedlík, zelí 110 korun



Restaurace Černý kůň, Červený Kostelec

Krkonošské kyselo 30 korun, hovězí vývar 30 korun

Smažená krkovice, bramborový salát nebo bramborová kaše 130 korun

Vepřový řízek, houskový knedlík, zelí 130 korun



U dvou borovic, Choustníkovo Hradiště

Hovězí vývar s nudlemi 69 korun

Česneková polévka se smaženým chlebem a sýrem 69 korun

Staročeský vepřový guláš, houskový knedlík 179 korun

Rajská omáčka s hovězím masem, houskový knedlík 179 korun



Penzion a restaurace Heřman, Rudník

Smažené filé z tresky, domácí bramborová kaše, okurka 159 korun

Vepřové výpečky na černém pivu, bramborové špalíčky, zelí 169 korun



Restaurace u Sehnalů, Lázně Bělohrad

Boršč 38 korun, kuřecí vývar se zeleninou a nudlemi 38 korun

Čevabčiči, vařený brambor, hořčice, cibule 129 korun

Smažený vepřový řízek, vařený brambor, okurka 135 korun



Restaurace u všech čertů, Maršála Koněva, Jičín

Houbová polévka kyselačka 29 korun

Hamburská vepřová kýta s domácími houskovými knedlíky 155 korun

Pečené masové kuličky s bramborovo-dýňovým pyré a zeleninovým salátem 149 korun



Restaurace U Dvora, Hradecká ulice, Hradec Králové

Frankfurtská polévka 30 korun

Zabijačkový prejt, brambor, zelí 119 korun

Hovězí guláš, houskový knedlík 128 korun



Restaurace Metuje, Jungmannova ulice, Hradec Králové

Bramborová polévka 23 korun

Kuřecí kung-pao, hranolky 109 korun

Moravský vrabec, knedlík, zelí 109 korun

Vepřový steak, pečený brambor 119 korun