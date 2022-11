Organizace koupila budovu bývalé tiskárny na okraji Staré Paky teprve nedávno. Aby objekt odpovídal specifickým potřebám jejích obyvatel, bylo potřeba jej výrazně zrekonstruovat. "Ve druhém patře bývalé tiskárny jsme díky rekonstrukci vytvořili dva nové bezbariérové byty, ve kterých již nyní bydlí pět lidí. Další pokoj ještě rekonstrukcí prochází," uvedla Drhová.

V Domečku vznikly také nové prostory pro nepřetržitou terénní asistenci – bezbariérové kontaktní místo, kanceláře s kuchyňkou a sociálním zařízením a sklad na kompenzační a hygienické pomůcky. "Nepřetržitá osobní asistence, kterou poskytujeme lidem v jejich vlastním domově, je pro nesoběstačné lidi velmi důležitá. Díky této službě mohou zůstávat v domácím prostředí," dodala Drhová.

Na rekonstrukci se významně podílely firmy Isover a Rigips. Díky zateplení bude budova energeticky méně náročná, než tomu bylo doposud. V následujících letech má organizace v plánu zrekonstruovat i třetí a čtvrté patro, kde vzniknou další byty pro znevýhodněné i seniory a sklad materiálu.

Celá rekonstrukce probíhala svépomocí a asistovali při ní i někteří z klientů zařízení. "Principem Domečku plného koleček je to, aby si lidé se znevýhodněním zkusili žít sami, nezávisle na rodině, která by o ně pečovala. Zapojení do samotné rekonstrukce jejich nového domova pro ně bylo v tomto ohledu důležitou zkušeností, na kterou jsou náležitě hrdí," vysvětlila ředitelka Domečku. V dílnách se lidé věnují převážně kompletaci objímek či výrobě keramiky, ale najdou se zde i čistě administrativní pozice.

Keramická dílnaZdroj: Kristýna Kutnarová

Jako první se do nově zrekonstruovaných prostor přestěhoval, byl pan Jan, který pracuje v místní dílně a s postižením se žije od narození. "Do Staré Paky jsem se dostal z ústavu pro sociální péči, kde celé dny nebylo co dělat. Tady je to lepší, protože mám náplň dne a přátele. Líbí se mi, že mohu mít prostor sám pro sebe a že je tu ticho. Poblíž je frekventovaná silnice, ale já nic neslyším," uvedl.

Domeček plný koleček představuje v rámci Libereckého regionu unikátní projekt. Vyvinul se z organizace Sportem proti bariérám, kterou 2006 založili vozíčkáři a sportovci Jan Pelikán a Ladislav Kratina. "Seznámili se na turnaji a uvědomili si, že chtějí přispívat k posílení komunity lidí s handicapem. A ačkoli oba žili s manželkami, uvědomovali si, že ne každý má to štěstí, aby se o něj měl vždy kdo postarat. Znali například příběhy rodičů, kteří se báli zemřít nebo odejít do domova pro seniory, protože by jejich potomci zůstali nezajištění,” popsala Marcela Drhová. Tak přišel nápad na založení Domečku plného koleček, který lidem s handicapem nabízí neustálou asistenci, možnost sdružovat se, ale také autonomii hodnou dospělého člověka.

V současné době spolek shání další finanční prostředky na rekonstrukci střechy bývalé tiskárny, aby mohl v podkroví vybudovat dva byty pro dalších šest lidí, kteří ani s podporou terénní asistence nedokáží žít v domácím prostředí. "Vzhledem k tomu, že si většinu stavebních prací děláme svépomocí, budou peníze využity především na nákup stavebního materiálu," vysvětlila ředitelka. Na další etapu rekonstrukce je nutné získat minimálně dva miliony korun. Zájemci mohou příspěvek poslat přes platební bránu či na účet veřejné sbírky 2700177287/2010.