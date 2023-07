/FOTO, VIDEO/ Ještě jeden poslední týden je možné vidět putovní výstavu Svět kostiček v Masarykově divadle v Jičíně.

Svět kostiček - výstava v Masarykově divadle v Jičíně | Video: Deník/Kateřina Chládková

Pro návštěvníky jsou přichystány dvě stovky modelů pohádkových postaviček poskládaných z více než 100 000 dílků kostek SEVA. české stavebnice SEVA.

„Tolik pohádkových modelů vedle sebe ještě na žádné výstavě nebylo. Výstava vznikla na míru přímo pro jičínské divadlo a věřím, že bude mít úspěch,“ říká hlavní autor expozičně-herní výstavy Petr Šimr, zakladatel projektu putovních výstav Svět kostiček.

To ale není všechno. Pro děti je připravená velká herna, kde si legendární kostičky můžou samy vyzkoušet. Výstava potrvá do 23. července a je otevřená denně od 10 do 17 hodin.