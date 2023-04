Nejen rušení mnoha poboček má v plánu Česká pošta. Odhodlala se i k hromadnému propouštění. V Královéhradeckém kraji má v další vlně přijít o práci na 25 doručovatelů.

Česká pošta - Partner. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jiří Sejkora

Je to méně než v sousedním Pardubickém kraji, kde propouštění postihne 41 zaměstnanců, a to na různých pozicích. V Královéhradeckém kraji půjde o 17 motorizovaných listovních doručovatelů a 8 pěších doručovatelů. V celém Česku se jedná o 529 lidí, pracovní poměry jim zaniknou nejpozději do 31. července.

Česká pošta informovala o hromadném propouštění Úřad práce. Už v první vlně přijde o místo v souvislosti s rušením poboček na 950 zaměstnanců.

Hradec Králové uhájil jednu ze sedmi rušených pošt, přežije pobočka na Benešovce

Kvůli úsporám už v minulých dnech nově vytvořená Centrální nákladová komise, která na České poště funguje od letošního března, doporučila zrušit vypsaný tendr na měření zákaznické zkušenosti u vybraných produktů České pošty. Jeho maximální hodnota na čtyři roky měla být 40 milionů korun.

„Tendr byl vypsaný v únoru za bývalého vedení podniku. V současné době, kdy musíme hledat úspory napříč firmou, uzavíráme z ekonomických a legislativních důvodů pobočky a propouštíme zaměstnance, není možné realizovat veřejné zakázky, které nejsou pro chod firmy či transformační proces nezbytně nutné. Centrální nákladová komise, kterou jsem zřídil kvůli jasným pravidlům a transparentnímu posouzení, které investice uskutečníme a které ne, mi dnes doporučila tendr na průzkum spokojenosti zrušit. To jsem také udělal," uvedl zástupce generálního ředitele České pošty Miroslav Štěpán.

Podle něho další obdobné veřejné zakázky prochází revizí a pokud nebudou pro Českou poštu nezbytné, také budou zastaveny.