Celkem 650 lidí podepsalo petici, která reagovala na zpětné zdražení tepla za rok 2019 ze strany Tepelného hospodářství Hradec Králové (THHK). Městská společnost k němu přistoupila paradoxně kvůli tomu, že během teplé zimy lidé málo topili. Obchodní podmínky jí to umožňují a teplou zimu označila za vyšší moc.

Peníze, bankovky. Ilustrační foto | Foto: Archiv

„Za to, co se událo na začátku letošního roku, bych se chtěl všem občanům omluvit, špatně jsme to odkomunikovali,“ řekl už v červnu ředitel THHK Jiří Seidler.