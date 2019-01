Zemanovci vysílají do voleb zpěváka Daniela Hůlku

Hradec Králové – Za Stranu práv občanů – zemanovci (SPOZ) by měl do předčasných sněmovních voleb v Královéhradeckém kraji kandidovat zpěvák Daniel Hůlka. Do senátních voleb v Hradci Králové v roce 2014 zemanovci hodlají vyslat ředitele hradecké fakultní nemocnice Romana Prymulu.

Zpěvák Daniel Hůlka. | Foto: DENÍK/Tilen Vajt

Jako kandidáty je orgánům strany navrhuje hradecká místní organizace SPOZ, řekl předseda hradecké organizace a místopředseda krajských zemanovců Zdeněk Podal. Hůlka, který v prezidentské kampani podporoval Miloše Zemana, kandidaturu podle Podala přijal, a to jako nezávislý kandidát. Konkrétní podobu kandidátky pro sněmovní volby, včetně pořadí kandidátů, bude projednávat krajský výbor SPOZ 2. září. Ke konečnému schválení pak kandidátku dostane předsednictvo a politická rada SPOZ. Zemanovci předpokládají, že Prymula, který není členem SPOZ, podpoří jejich kandidáty již v podzimních sněmovních volbách. „Profesor Prymula je silná osobnost. Vedle kandidatury do Senátu na Hradecku s ním počítáme i jako s lídrem kandidátky pro komunální volby v Hradci Králové v roce 2014," řekl Podal.

Autor: ČTK