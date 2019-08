Víkendové motocyklové závody Česká Tourist Trophy s sebou kromě sportovního zážitku do Hořic přinesou i dopravní omezení. V sobotu i v neděli bude vždy od 7 do 20 hodin kompletně uzavřena silnice na závodním okruhu v úseku Hořice – Dachova.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Loskot

Objízdná trasa za uzavřené úseky silnic bude vedena přes Jeníkov do Miletína a dále přes Tetín do Lázní Bělohradu. Objízdná trasa z Lukavce bude vedena obousměrně přes Dobeš, Červenou Třemešnou do Miletína a dál přes Jeníkov do Hořic. Řidiči tak musí o víkendu počítat s asi šest kilometrů dlouhou zajížďkou.