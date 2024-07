Nový český film režiséra a scénáristy Jiřího Havelky jde do kin oficiálně až ve čtvrtek 18. července, dramaturgovi turnovského kina Pavlu Krupařovi se ale podařilo ho pro diváky promítnout v předpremiéře poprvé už v pondělí 15. července a slavnostního uvedení se zúčastnili i tvůrci.

“Kdybych měl film žánrově zařadit, byla by to taková nekonverzační nekomedie,” řekl v úvodu diskuse režisér a zároveň scénárista filmu Zahradníkův rok Jiří Havelka. Inspirací mu byl příběh zahradníka Reného Mandyse z Dolní Olešnice v Královehradeckém kraji.

Recenze film Zahraníkův rok opatrně chválí

Diváci měli možnost Zahradníkův rok vidět už na filmovém festivalu v Karlových Varech a první ohlasy i recenze jsou velmi vstřícné. V souvislosti s hereckým výkonem Oldřicha Kaisera se objevují jenom superlativy a recenzenti chválí i celkové vyznění filmu. Podle prvních reakcí jde místy snad až o pesimistickou a krutou kritiku nefunkčního systému, zároveň ale diváky čeká láskyplná pocta drobným pěstitelům.

| Video: Youtube

Jiří Havelka se jako scénárista podílel už na oblíbené komedii Vlastníci a úspěch slavil také v režisérském křesle s dramatem Očitý svědek. Před dvěma lety šla do kin jeho komedie Mimořádná událost s Igorem Chmelou a Janou Plodkovou. Zahradníkům rok je tak jeho třetím komediálním režisérským počinem a do hlavních rolí si tentokrát vybral Oldřicha Kaisera a Dášu Vokatou a na plátně se ale objevuje i Štěpán Kozub nebo právě herečka Tereza Dočkalová, která si o snímku přijela povídat na besedu do Turnova.

Turnovské kino Sféra uvede Zahradníkův rok v červenci ještě v den oficiální premiéry, tedy ve čtvrtek 18. července v 17 hodin a pak hned v sobotu 20. července od 19.30 hodin. Projekce chystá Pavel Krupař i na srpen.

Diváky navíc čeká ještě o trochu lepší zážitek z hlediska kvality projekce než dřív, kino totiž v první polovině července kompletně zmodernizovalo techniku a obraz filmů je tak ve výrazně lepším rozlišení, barvách i světelnosti než dřív, momentálně jde dokonce o jedno z nejmoderněji vybavených kin v Česku.