Hradec Králové - Při rozbalování krabic s banány vykoukla na pracovníky oddělení zeleniny a ovoce žlutooranžová žába. Nedokázali určit, zda se jedná o obyčejného nebo cizokrajného obojživelníka. Zásilka dorazila z Martiniku.

Odchycená cizokrajná žába. | Foto: Městská policie Hradec Králové

„Manažerka obchodu požádala o příjezd městskou policii. Strážníci zjistili, že se pravděpodobně jedná o cizokrajnou rosničku. Odchytli ji a převezli do Zooparku Stěžery. Ředitel zařízení potvrdil, že to je takzvaná bezblanka žijící převážně v Americe. Žábu si pak převzal do péče," uvedla mluvčí hradeckých strážníků Eva Čížková.