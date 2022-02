Dluhové poradenství poskytujete od roku 2008, změnily se problémy, se kterými za vámi lidé chodí?

Dříve neměli lidé dost informací. Teď je jich přemíra a těžko se v nich orientují. Například s příchodem covidu se situace s různými podporami často mění a lidé se v záplavě informací ztrácejí. Je opravdu těžké se v dnešní době zorientovat.

Jak se lidé nejčastěji dostanou do finančních problémů?

Důvody jsou různé. Jsou lidé, kteří problémy zametají pod koberec, dlouho si nepřiznají, že mají potíže a nechají vše nahromadit. Jsou ale také tací, kteří se do problémů nedostanou svojí vinou. Některé dostane do problémů jejich okolí, třeba je příbuzní nebo známí takřka přinutí k tomu, aby si pro ně vzali půjčku, kterou pak nedokáží splácet. Dá se říct, že jsou obětmi, často to jsou téměř neuvěřitelné příběhy.

Jsou na vině často predátorské půjčky?

Je to tak půl na půl. Nejhorší jsou právě půjčky od nebankovních společností, které cílí nejen na finančně méně zdatnou část populace. Často lidé problém neřeší, a pak najednou dostanou dopis, že dluží vysoké částky věřiteli třeba z Bahamských ostrovů, pohledávky se totiž často přeprodávají. Pro nás je důležité, aby si lidé problémy přiznali a jednali s námi na rovinu. Třeba při oddlužení potřebuje znát podrobnou a pravdivou situaci klienta, a pak jsme schopní nabídnout řešení.

Setkáváte se s novými druhy podvodů?

V poslední době se na nás obrátilo několik vesměs osamělých žen, které obrali o peníze podvodníci ze zahraničí. S někým se seznámili třeba přes sociální sítě, vydával se třeba za pilota, lékaře, kapitána lodi a pod příslibem vztahu z nich vylákal statisícové částky. Často si i peníze ženy napůjčují, ale nakonec se ukáže, že to byl podvodník. Další novinku jsou pak podvody s kryptoměnami, které slibují pohádkové zisky. Často ale lidé opět podvodníkům naletí a přijdou o peníze.

Stydí se lidé za to, že mají dluhy?

Hodně se to změnilo. Když jsme začínali s finančním poradenstvím v roce 2008, tak k nám lidé přicházeli zhrzení a hrozně se styděli. Dnes o studu můžeme mluvit jen u minima klientů. Spíš se stydí ti, co za své dluhy zas tak úplně nemohou, třeba ti, kteří přijali nevědomky dluhy s dědictvím.

Obracejí se na vás i mladší lidé?

Klienty máme ze všech věkových vrstev. Ale zadluženost se často posouvá do mnohem mladších ročníků. Jsou tady lidé, kterým je něco přes dvacet a dluží třeba milion. U mladých jsou obecně dva typy. Jednak si půjčí a neodhadnou svoji schopnost splácet. Je to trochu mladická nerozvážnost. Neustále vidí reklamy, kde se do nich tlačí, že každý má nárok na pěknou dovolenou nebo na pěkné věci, nic není problém a té masáži podlehnou a půjčí si. Pak je tady druhá skupina a ti mají dluhy z majetkové trestné činnosti. Třeba zpronevěří peníze a podobně.

V poslední době rychle rostou ceny, raketově se to týká třeba energií, ohrozí to Čechy?

Naši klienti už teď hospodaří na hraně. Jdou od výplaty k výplatě a většinou pobírají sociální dávky. Ty podporujeme potravinovými balíčky, dá se říct, že se už teď drží těsně nad vodou. Myslím si, že na ty zvýšení cen opravdu tvrdě dopadne.

Ohrozí růst cen dosud bohatší ekonomické skupiny?

Myslím si, že se do finančních problémů může dostat střední třída. Ta dosud s penězi vycházela, ale zdražování zasáhne i ji. Tato část lidí si neumí říct o pomoc, požádat o sociální dávky, třeba o příspěvek na bydlení, vůbec nejsou na takovou situaci připravení. Nejdřív sáhnou do úspor, tedy pokud nějaké mají, pak požádají o pomoc rodinu, známé, ale nakonec je může růst cen dostat do velkých problémů. Je opět důležité, aby si sami přiznali, že mají problém a začali to včas řešit. Často to vnímají tak, že je ostuda pobírat sociální dávku a hledají jiné zdroje například práci v šedé zóně. Lidé málo vědí, že mohou požádat třeba o příspěvek na bydlení. Odhaduje se, že tuto dávku využívá jen třetina těch, co by na ní dosáhli.

Jak velké finanční rezervy by měly domácnosti mít?

Podle odborníků, by měli mít lidé úspory na půl roku, pokud se ocitnou bez příjmů. Ale to má dnes málokdo, z našich klientů pak nikdo. Často vyčerpá jejich úspory už třeba jen rozbitá pračka.

Pomohla hodně lidem oddlužovací akce Milostivé léto?

Na nás se obrátilo telefonicky 120 lidí, u většiny jejich exekucí ale nešlo Milostivé léto uplatnit. Z nich k nám skutečně dorazilo 27, ale jen čtyři mohli tuto příležitost efektivně využít. Často neměli peníze na jistinu nebo na odměnu exekutora, měli málo času na to, aby peníze na jistinu vůbec sehnali, nebo přišli pozdě a než obeslali exekutora, aby zjistili výši jistiny, bylo po akci. Také se oddlužení vztahovalo jen na určitý typ exekucí. Ale na druhou stranu to byla první taková akce a jsem za to ráda.

Vaše poradna nepomáhá jen lidem ve finančních problémech. Co dalšího můžete lidem nabídnout?

Nabízíme občanskoprávní poradenství, tedy rozvody, dědictví, nájemní vztahy. Naší cílovou skupinou jsou osoby v krizi a oběti trestných činů, takže pomáháme v rámci majetkoprávního poradenství, orientace v průběhu trestního řízení a podobně. A současně vedle sociálního poradenství poskytujeme psychickou podporu a podpůrnou terapii spočívající v doprovázení těžkou životní situací, jako je úmrtí blízké osoby, znásilnění, traumatická událost, kterou nejsou s to zvládnout vlastními silami. To je důležité. Problémy jdou ruku v ruce. Člověk, který je úplně bolavý, potřebuje komplexní pomoc. Krok za krokem postupně vyvést z krize. Často k nám přicházejí lidé, kteří jsou v patové situaci a důležité je, že najednou nejsou na problémy sami.

Jak se na vás mohou obrátit?

Lidé nám mohou zavolat a stručně nám popsat své problémy. Domluvíme si schůzku, na ní zmapujeme situaci, analyzujeme jejich obtíže, navrhneme různé způsoby řešení. Někomu stačí poradit, někdo potřebuje větší míru podpory, ale pak je skupina lidí, se kterými musíme vše řešit tak, že je doprovázíme na úřady a pomůžeme jim vyřídit jejich záležitosti. Třeba nerozumí tomu, co se po nich na úřadech chce. Jsme tam s nimi, jako to taková psychická podpora. Vysvětlíme jim, co po nich vlastně úřady chtějí, aby byli schopni na to reagovat.