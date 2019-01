Východní Čechy - Vážení čtenáři, v každém sobotním vydání prezentujeme zajímavosti z vašeho nejbližšího okolí. Nabízíme vám přírodu i vlastivědu, známé osobnosti, historické skutečnosti, akce a události spjaté s našimi oběma kraji. Stále chodí vaše připomínky a tipy na obohacení našeho hesláře, děkujeme za ně.

Centrum Jičína s Valdickou bránou.

Písmeno V (pokračování)

Valdická brána

Symbol a dominanta města Jičína, která vznikala v letech 1568-1578 na popud šlechtického rodu Trčků z Lípy. Původně se jí říkalo Nová nebo také Hradecká neboť průjezdem směřuje z náměstí k Hradci Králové.

Věž je vysoká 52 metrů a po zdolání 152 schodů se nabízí rozhled z vyhlídkového ochozu ve výšce 32 metrů. Při dobré viditelnosti je v širokém okolí možné vidět území od Zvičiny přes Krkonoše, Kozákov až po Ještěd.

Brána stojí v centru města a odděluje Valdštejnovo náměstí od Žižkova. Je jedinou zachovalou součástí rozsáhlého opevnění města, kam patřily i Velíšská a Holínská brána.

V průběhu let byla věž postupně, většinou po požárech, upravována a rekonstruována. V roce 1768 bylo po požáru upraveno poslední patro, architekt Filip Hegea z Prahy navrhl zvýšení o čtvrtý díl, došlo i k rekonstrukci původní střechy.

K finální přestavbě, která přetrvala do dnešních dnů, došlo v roce 1840. Podle návrhu jičínského architekta Josefa Oppolzera došlo k dostavbě dřevěného ochozu a svůj typicky jehlancový tvar dostala střecha. V roce 1999 bylo zakonzervováno a opraveno drolící se zdivo a malta mezi ním. V roce 2007 objevil statik téměř pět metrů dlouhou trhlinu, následně byla zajištěna spolu s generální rekonstrukcí dřevěného ochozu brány.

V průběhu turistické sezóny se zde konají výstavy, koncerty a vystoupení městského věžníka. Valdická brána byla, bohužel, i místem sebevražd – z ochozu skočili tři muži.

Valdštejn

Jedna z perel Českého ráje – hrad na mohutných kamenných blocích založil kolem roku 1260 Jaroslav z Hruštice z rodu Markvarticů, předků pánů z Valdštejna. Valdštejnové drželi hrad asi do roku 1380 a další majitelé páni z Vartenberka do počátku husitských válek. V 18. století pozvedli hrad k nové slávě opět Valdštejnové, kteří zde vybudovali nevšední poutní místo s jedinečnou atmosférou v prostředí starých ruin rodového sídla, okolních lesů a skal.

V této snaze pokračovali i noví majitelé Lexové z Aehrenthalu v první polovině 19. století. Propojili krajinu sítí turistických cest, budovali vyhlídky nebo lázně Sedmihorky. Valdštejn byl navíc jako jeden z prvních hradů u nás zpřístupněn pro veřejnost.

Od devadesátých let minulého století se do obnovy hradu investovaly desítky milionů korun z rozpočtu města Turnova, který hrad v současnosti vlastní, dotací ministerstva kultury a kraje. Letošní rekonstrukce se týkají torza zdiva u starého paláce, opravuje se schodiště a pracuje se i v konírně pod biliardovým sálem, kde by se měl otevřít nový prostor. Turisty, kterých na známou památku v Českém ráji vyráží ročně kolem šedesáti tisíc, by práce nijak omezit neměly.

Valdštejnská lodžie

Najdete ji v Sedličkách dva kilometry od Jičína, se kterým je propojena lipovou alejí. Za jejím vznikem stojí Albrecht z Valdštejna, který tu nechal v sedmnáctém století vybudovat Libosad s pozdně manýristickou lodžií. Zároveň nařídil vysázet k Jičínu lipovou alej.Valdštejn v roce 1625 prací pověřil architekta Andreu Spezzu a v roce 1629 také Niccola Sebregondiho. Jejich hlavní úkolem bylo vytvoření zahrady s oborou, doplněné budovou čestného dvora a lodžie (sally tereny). Po smrti Albrechta z Valdštejna však význam ne zcela dostavěného letohrádku upadal. V 70.letech 18. století byly chátrající budovy přestavěny na byty a sklady. Klasicistní podoba je výsledkem přestavby v roce 1813. Výhled (a zároveň první osa stavby) mířil do Libosadu, druhý pak tvořilo prodloužené stromořadí spojující Jičín, lodžii, Libosad a klášter ve Valdicích.

Od roku 2014 provozuje areál Lodžie nově založená obecně prospěšná společnost Valdštejnská lodžie – kulturní imaginárium, která plynule navázala na dosavadní činnost o. s. Lodžie. Pod péčí kastelána Jiřího Vydry letohrádek výrazně ožil a přiblížil se veřejnosti. Lodžie je centrem kulturního dění, kde se odehrává bezpočet zajímavých aktivit od Divovánoc, fantasktního masopustu, Čarodění po čtení pohádek. Navštívit tu můžete i koncerty, divadelní představení a zajímavé expozice. A pokud nestihnete přijít do nově otevřené kavárny na kávu, můžete si ji nechat naservírovat alespoň každou prázdninovou neděli v kavárně na kolečkách. Ponny expres brázdí mezi Jičínem a Lodžií od 13 do 17 hodin.

Valdštejnské slavnosti

Vivat vévoda, vivat! Tak každé dva roky vítají Jičínští ve svém městě vévodu Albrechta z Valdštejna. Ten přijíždí v květnu do svého rezidenčního sídla se svoji chotí a doprovodnou družinou, aby zkontroloval své poddané. Po celý víkend je připraven pro obyvatele, ale i návštěvníky města bohatý kulturní program, v němž se střídají vystoupení kejklířů, umělců a různých souborů v dobových krojích. Samotný Valdštejn navštěvuje jičínské školy a školky, aby přiblížil svoji dobu a představil svoji osobnost. Provádí i vizitaci zdejšího trhu. Současné Valdštejnské slavnosti navázaly na několikatýdenní oslavy, konané v Jičíně v roce 1934 u příležitosti třístého výročí Valdštejnovy smrti.

„V roce 1995 jsme se s Jaromírem Gottliebem odhodlali v této záležitosti jet do Frýdlantu, kde jsme s představiteli města dojednali návaznost na tamní tradiční obdobné slavnosti. Příjemná byla hned na prvním ročníku účast desítek nositelů jména Valdštejn (Waldstein) z celé Evropy. Ti do našeho města přijeli zvláštním autobusem pod vedením neformálního lídra celé skupiny, dr. Ernesta Waldsteina z Vídně, který mluvil slušně česky. Všichni navštívili Loggii i tehdy ještě velmi rozbitý a stopy skla a strojů nesoucí klášter ve Valdicích – první hrobku generalissima Valdštejna. Také zvláštní chrámový koncert u sv. Jakuba s účastí biskupa Dominika Duky," vzpomíná na první ročník slavností Jaroslav Veselý.

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna zanechal v Jičíně nesmazatelnou stopu. Od roku 1624 zahájil přestavbu zvoleného sídelního města Jičína podle projektů italských architektů, pozval sem jezuity, založil gymnázium, plánoval vznik univerzity i biskupství a připravoval zakládání četných klášterů.

Valdštejnské slavnosti vína

Tradiční podzimní akce ve Starých Hradech na Jičínsku nabízí ochutnávku vín, dobová řemesla, vinný jarmark, souboje královských mušketýrů, pasování ochránců starohradských pohádek, vojenskou přehlídku a další zajímavosti.

Na nádvoří hradu a zámku jsou připraveny ochutnávky nejlepších vín ze sklepů českých a moravských vinařů, dobová kuchyně, vinný jarmark, souboje královských mušketýrů, vojenská garda, vinařská klání, a to vše za účasti mladého pána Albrechta z Valdštejna ve věku jeho deseti let. Ty nejmenší čeká pohádkové vinobraní, soutěže, hry a zábava z bytostmi ze starohradských pohádek. Na letošní ročník 19. září je připravena novinka – odhalení mnoha tajemství a mýtů ze života Albrechta z Valdštejna.

Válečná nemocnice

Vznikla na přelomu let 1914 a 1915 ve východní části Pardubic na místě vojenského cvičiště. Slavnostní otevření „C. a k,. stanice pro raněné a nemocné", jak se areál oficiálně nazýval, došlo 14. června 1915. Odhadované náklady na stavbu 1,5 milionu rakouských korun se nakonec vyšplhaly až na 21 milionů. Na ploše 80 hektarů bylo 365 většinou dřevěných baráků, z nichž 198 sloužilo k ubytování raněných a nemocných, ve zbytku byly ubytovny personálu, ošetřovny a další provozy, např. vlastní pekárna a dvě velkokapacitní prádelny. Areál byl rozdělen do pěti bloků se všemi potřebnými zařízeními. Jednotlivé sekce byly navíc rozděleny na „čistou" a „nečistou" část. Za I. světové války šlo o největší nemocnicí v Evropě, její kapacita byla 10 000 raněných či nemocných a práci v ní našlo přes 100 lékařů a více než tisíc sester.

Po skončení války v roce 1918 začalo město využívat objekty jako byty. Definitivní konec dřevěného města přišel po II. světové válce – v roce 1949 na jeho místě začalo vznikat sídliště Dukla. Do dnešní doby zůstalo z kdysi slavné nemocnice zachováno už jen několik menších staveb v ulici V Ráji.

Válková Helena, prof. JUDr., CSc.

Rodačka z Chlumce nad Cidlinou (7. ledna 1951) byla v době od 29. ledna 2014 do 1. března 2015 ministryní spravedlnosti. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončila v roce 1974. V roce 1997 se habilitovala v oboru trestní právo a v roce 2006 byla jmenována profesorkou.

V letech 1975 až 1988 pracovala ve Výzkumném ústavu kriminologickém a od roku 1989 do roku 1993 v Ústavu státu a práva ČSAV. Od roku 1991 působí na Filozofické fakultě UK v Praze, zde vzniklo z její iniciativy v roce 1994 i občanské Sdružení pro rozvoj sociální práce v trestní justici, zárodek později konstituované Probační a mediační služby České republiky. Podílela se i na vybudování katedry trestního práva na Fakultě právnické ZČU v Plzni, kterou až do srpna 2011 vedla, po neshodách s vedením fakulty z ní odešla.

Je spoluzakladatelkou české pobočky prestižního právnického Nakladatelství C.H.Beck, byla členkou Criminological Scientific Council Rady Evropy ve Štrasburku, je spoluzakladatelkou a místopředsedkyní České kriminologické společnosti a členkou European Society of Criminology.

Od 26. října 2013 je poslankyní Dolní komory parlamentu České republiky.

Valy

Obec na Pardubicku s necelou pětistovkou obyvatel se proslavila svými nedělními trhy. Organizátoři využili její výhodné polohy na silniční a železniční komunikaci, prodejcům nabídli odpovídající prostory a návštěvníkům možnost parkování. Tržnice je trvale otevřena od roku 1991 (prodává se od 5 do 13 hodin), ke koupi tu je opravdu široký sortiment – od textilu, obuvi, náhradních dílů, zemědělských produktů až po domácí zvířata. Tržní místo je možné pronajmout jak jednorázově, tak i trvale.

Vamberecká krajka

První zmínky o ní jsou z roku 1642, ale počátky sahají do mnohem starší doby. O její rozmach se zasloužila zejména majitelka vamberského panství Magdalena Grambová, která zavedla nové belgické vzory a z dnešního pohledu její manažerské schopnosti učinily z Vamberka evropské středisko krajkářské výroby. Další vzestup přinesla druhá polovina 19. století, kdy se v městě pod Orlickými horami paličkovalo snad v každém domě. V roce 1889 zde byla dokonce založena i krajkářská škola, která od té doby nikdy nepřerušila svoji činnost! Na počátku 20. století při zprůmyslňování kraje přestalo být paličkováni jediným zdrojem obživy místních obyvatel a těch, kteří se tomuto řemeslu věnovali, ubývalo.

Po II. světové válce došlo k založení uměleckého družstva Vamberecká krajka (11. 5. 1946), jeho pokračovatelem se v roce 2003 stala společnost Vamberecká krajka CZ.

Výrobky z vamberecké krajky získaly ve světě řadu ocenění. Zmiňme zlatou medaili na Mezinárodní výstavě dekorativních umění a moderního průmyslu v Paříži (1925) a prestižní ceny na světových výstavách Expo v Bruselu (1958) a Montrealu (1967).

Hojně navštěvovaným je Muzeum krajky založené v roce 1929. Prezentuje české krajkářství v jedinečné expozici, která v uceleném sledu návštěvníky seznamuje s vývojem krajky v Čechách od 18. století do současnosti.

Velké renomé si získala Mezinárodní setkání krajkářek, která se ve Vamberku konají od roku 1994 vždy poslední týden v červnu. V roce 2002 pak byla založena tradice Bienále české krajky, nad kterou převzala osobní patronát manželka prezidenta Václava Havla Dagmar a vzniklou tradici dodržela i současná první dáma Ivana Zemanová.

Vambeřice

Polská obec s přibližně 1200 obyvateli poblíž hranic s Českou republikou, významné poutní místo. Vyhledávaný turistický cíl zvaný též Slezský Jeruzalém leží asi 15 kilometrů od Broumova a mířily sem časté náboženské pouti, které vycházely nejčastěji z Police nad Metují.

Podle pověsti zde měl ve 12. století nevidomý Jan z Ratna znovu nabýt zrak a hned poté se mu zjevila postava Panny Marie. Její soška z lipového dřeva z období 13. nebo 14. století je uvnitř baziliky Matky Boží. Ta byla zbudována v 18. století a z náměstí k ní vede 57 schodů. Počet není náhodný: 9 andělských chórů + 33 věk Ježíše Krista v době ukřižování + 15 věk Panny Marie v okamžiku početí. Bazilika má barokní architekturu ochozů kolem oválné lodi a 11 kaplí. V období od 17. do 18 století ve Vambeřicích vznikala kalvárie s asi 100 kaplemi, kapličkami a 12 branami. Potok protékající obcí se jmenuje Cedron a názvy okolních vrchů se pojí s biblickou tématikou – Tábor, Sion, Oreb. Ve Vambeřicích mají betlém z roku 1882 s více než 800 pohyblivými figurkami.