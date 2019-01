Východní Čechy - Každý týden prezentujeme zajímavosti z vašeho nejbližšího okolí. Nabízíme vám přírodu i vlastivědu, známé osobnosti, historické skutečnosti, akce a události spjaté s našimi oběma kraji – Královéhradeckým a Pardubickým. Stále chodí vaše připomínky a zajímavé tipy na obohacení našeho hesláře. Děkujeme za ně, náš seznam průběžně rozšiřujeme. Rádi přivítáme další příspěvky, posílejte je na mailovou adresu encyklopedie.VC@denik.cz.

NA NEJVYŠŠÍM STUPNI Václav Fejfar, vyhrál v Přerově. Bylo to již jeho devětadvacáté vítězství v seriálu ME. | Foto: Michaela Havlová

Písmeno E

Exil

Na začátku roku 2000 vznikl v Pardubicích divadelní spolek (a)Maťák. U jeho zrodu stál Petr Kouba, který s partou lidí připravil tři benefiční představení pro školu Svítání. Spolu s těmito lidmi a skupinkou studentů vytvořil základ divadelního spolku, který sídlil v bývalém hudebním sále „zušky" v Havlíčkově ulici. Dům byl po revoluci vrácen v restituci původnímu majiteli, umělecká škola se přestěhovala do vedlejšího domu a suterénní prostory osiřely. Divadelní spolek se tehdy dohodl se správcem a vzniklo tu nové divadlo s názvem Exil, odvozené od názvu ulice po Karlu Havlíčkovi Borovském.



První premiéry v nových prostorách byly Saroyanův Tracyho tygr a Dva muži v šachu. Potom přišly dvě inscenace, které měly rekordní počty repríz – Pohádka o líných strašidlech v režii Ivany Novákové a situační komedie Boeing-Boeing aneb Létající snoubenky v režii Petra Kouby. Divadlo Exil funguje v pardubické Havlíčkově ulici dodnes. V jeho současném repertoáru jsou hry Rocker a dvě staré dámy, Balada pro banditu, Maryša, Chvilková slabost a další. ⋌(td)

Explosia

Výrobní a obchodní společnost, která sídlí v pardubickém Semtíně. Působí v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní i vojenské použití. Firma byla založena v roce 1920 a od svého vzniku prošla řadou forem a podnikatelských seskupení. Explosia zaujímá významné postavení v oblasti trhavin a střelivin na českém trhu, ale je i významným exportérem, především do zemí Evropské unie. Pardubická firma je rovněž známa výrobou plastické trhaviny Semtex. Ta byla vyvinuta koncem padesátých let, sériová produkce byla zahájena v šedesátých letech minulého století. Název je kombinací slov SEMTín a EXplosive.

FAB

Společnost, která v Rychnově nad Kněžnou vyrábí zámky různých druhů, vznikla v roce 1911, kdy se Alois Fáborský a František Šeda rozhodli založit podnik s názvem „Továrna na železné zboží Fáborský a Šeda, společnost s ručením omezeným", kde našlo zaměstnání 20 lidí. Vyráběli zámky tzv. stavební, zadlabací a nábytkové. Název vycházel z prvních tří písmen příjmení Aloise Fáborského. V roce 1916 František Šeda svůj podíl prodal, a tak se jediným majitelem společnosti stal Alois Fáborský.



Ve třicátých letech zažila firma velký boom. Začaly se vyrábět cylindrické zámky, s nimiž už expandovala na zahraniční trhy. Značka FAB je typická svým logem na klíčích, kterým je hlava psa, jeho autorem je rychnovský sochař Jan Moravec.

Po znárodnění v roce 1948 se firma stala součástí Národní správy Braneckých železáren. Antonín Fáborský, syn zakladatele Aloise, který byl již po smrti, však zůstal ve vedoucí funkci. Během následujících více než pětadvaceti let prošla společnost mnoha transformacemi, spadala pod Orlické strojírny, znovu pod Branecké železárny až v roce 1992 došlo k její privatizaci.



Od roku 1997 je FAB součástí švédsko–finského konsorcia ASSA ABLOY. V rychnovském závodě vyrábí cylindrické vložky, visací, přídavné, nábytkové a průmyslové zámky, dále klíče včetně polotovarů, bezpečnostní závory a systémy generálního a hlavního klíče (SGHK). Je majitelem velkého množství patentově chráněných řešení, ročně produkuje sedm milionů cylindrických vložek, které vyváží takřka do celé Evropy. Další výrobní závod se nachází v Týništi nad Orlicí, kde se specializují na výrobu zámků pro automobilový průmysl: dodávají je například do vozidel značek Audi, Škoda či Bentley.⋌ (sir)

Fakultní nemocnice

Letos slavila 85. výročí, nový nemocniční areál byl v Hradci Králové otevřen v roce 1928. Svým pojetím, technickým vybavením a uspořádáním náležel k nejmodernějším v bývalé ČSR. V roce 1930 bylo v nemocnici hospitalizováno 8800 pacientů. Špitál prošel od té doby velkými změnami. Přibylo několik nových budov, areál se zmodernizoval, vnitřní vybavení se s tím původním nedá vůbec srovnávat. Dnes patří k největším zdravotnickým zařízením v republice. Na 23 klinikách s 1500 lůžky je každý rok hospitalizováno přes 40 tisíc pacientů. Nemocnice dosáhla v roce 1938 počtu 752 lůžek, dnes jich je tady 1418. Nemocnice zaměstnává celkem 4302 lidí. V nemocnici se provádějí nejsložitější chirurgické výkony a používanými technologiemi v oblasti diagnostiky i léčby i léčebnými výsledky snese fakultní nemocnice srovnání s obdobnými nemocnicemi v Evropě. Nemocnice je také významným výzkumným a výukovým pracovištěm úzce spojeným s Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové. ⋌(hod)

Faltus Václav

Jako jeden z prvních prorazil s imitací známých osobností. Narodil se 12. 2. 1956 v Ústí nad Orlicí, žije v Letohradu. Premiérově vystoupil při celostátním finále turnaje v malé kopané O srdce Mladého světa ve Vysokém Mýtě (1980). Velký úspěch sklidil s hlasem Vlasty Buriana, kterého trénoval skoro dva roky. Dnes umí přes 250 hlasů herců, hereček, politiků a dalších známých osobností. Vyučil se elektromechanikem, pracoval v Orlických elektrotechnických závodech, pak večerně vystudoval elektrotechnickou průmyslovou školu. Od roku 1994 je na volné noze. Do povědomí široké veřejnosti se dostal díky časté účasti v televizních zábavných pořadech. Zkoušel to i v dabingu – např. daboval Louise de Funese ve filmu Jak vykrást banku, kde se pokoušel navázat na charakteristickou dikci zesnulého Františka Filipovského. ⋌(fr)

Farmaceutická fakulta

Jedna ze 17 fakult Univerzity Karlovy byla v Hradci Králové založena v roce 1969, oficiální slavnostní otevření s imatrikulací prvních 51 studentů se uskutečnilo 24. 1. 1970. O dva roky později byla dána do užívání montovaná budova, tzv. Tesko 1 se dvěma posluchárnami pro 70 studentů a seminární místností o 30 židlích; pak proběhla kolaudace devítipodlažní tzv. jižní budovy, kam se nastěhoval děkanát fakulty a katedry. Stavba severní budovy začala na konci roku 1973 a do plného užívání přešla na začátku roku 1980. Mezitím ještě přibyla budova Tesko 2, v níž se první výuka uskutečnila v akademickém roce 1974-1975.

Fakulta, která sídlí v ulici Akademika Heyrovského a má dvanáct kateder, pro letošní akademický rok nabídla magisterská, bakalářská a prezenční studia v oborech farmacie, zdravotní laborant a odborný pracovník v laboratorních metodách. ⋌(fr)

Farmářské trhy

Místo, kde svoje produkty v přímém sezonním prodeji nabízejí prvovýrobci. Jde zejména o zeleninu a ovoce, mléčné, masné a uzenářské výrobky, výsledky drobné řemeslnické práce a v poslední době i o biopotraviny. K nejstarším patří trhy na Kulaťáku v Praze 6 (2010), další začaly v našem hlavním městě fungovat na náplavkách Vltavy (2011).



V roce 2013 zaznamenaly velký rozvoj i ve východních Čechách. Konají se pravidelně v každém okrese, z nejznámějších vybíráme: Hradec Králové (Gayerova kasárna – na snímku), Jičín (Husova ulice), Náchod (Masarykovo náměstí), Trutnov-Poříčí (areál Diana-Seven), Pardubice (Dubina), Náchod (Masarykovo náměstí), Doudleby (zámek), Lanškroun (náměstí J. M. Marků), Polička (Palackého náměstí). ⋌(fr)

Farský rybník

Nachází se v Nové Pace, říká se mu Bahňák a má plochu 2,5 hektaru s nejhlubším místem 3,5 metru. Byl vybudován v roce 1953 a v minulosti nebyl nikdy zcela vypuštěn a čištěn. Dříve ho lidé běžně využívali ke koupání, pak byl ale zanesen bahnem, které komplikovalo život rybám i drobným živočichům, o plavcích nemluvě.



Několikrát odložený projekt revitalizace Bahňáku byl realizován až v roce 2009. Došlo k odbahnění, náhradě stávajícího čelního bezpečnostního přelivu přelivem kašnovým, ke zřízení nového požeráku, opravě opevnění a stabilizaci břehů rybníka, vybudování kamenného brodu i dvou tůní v zátopě pro sedimentaci splavenin a k výsadbě vegetačního doprovodu. Cílem celé akce bylo zvýšení retenční schopnosti a biologické rozmanitosti nádrže a okolí. O úhradu nákladů ve výši 7,722 milionu korun se podělily město Nová Paka s EU a Státním fondem životního prostředí. Vodní plocha je od té doby vhodná ke koupání. ⋌(kov)

Fatima

V Českomoravské Fatimě v Koclířově u Svitav se konají víkendové programy, bohoslužby a další akce nejen pro věřící. V roce 1848 přišel do Koclířova první člen redemptoristického řádu a v roce 1855 zde vznikl hospic – první v českých zemích. V roce 1871 byl hospic povýšen na kolej a v roce 1896 se redemptoristé přestěhovali do nově zřízeného kláštera ve Čtyřiceti Lánech u Svitav. Vystěhovanou budovu získaly školní sestry III. řádu sv. Františka a zřídily v ní školu pro dívky.



Činnost školy byla za okupace pozastavena a dům byl využíván jako chudobinec, po válce pak jako domov pro řádové sestry. V roce 1995 se stal sídlem Českomoravské Fatimy – Fatimského apoštolátu v České republice.

Febiofest

Celostátní filmový festival byl založen v roce 1993 nezávislou filmovou a televizní společností Febio majitele Fero Feniče (na snímku vpravo při zahájení v Hradci Králové s primátorem Zdeňkem Finkem). Každoročně uděluje na základě hlasování českých filmových kritiků prestižní cenu Kristián, a to ve třech kategoriích: hraný film, dokumentární film a animovaný film. K těmto cenám festival přidal také cenu za celoživotní dílo, kterou udělují čeští diváci.



Po ukončení programu v Praze putují vybrané snímky do dalších měst, jeho filmová nabídka poutá velký zájem i ve východních Čechách – produkci Febiofestu nabízejí sály CineStaru v Hradci Králové a v Pardubicích. V obou krajských městech se festival stal i významnou společenskou událostí s podporou hejtmanů a primátorů. ⋌(fr)

Fejfar Václav

Autokrosová legenda (nar. 6. 5. 1958), na domácích a zahraničních tratích ho vídáme už hodně přes třicet let. Začínal vedle zkušených jezdců Hoška, Uhra, Křesťana a Havla. Má tři tituly mistra Evropy (2000, 2001, 2012), třikrát byl vicemistrem Evropy (2010, 2011, 2013), dvakrát získal bronz (2008, 2009). Nyní startuje v divizi Touring Autocross (dříve cestovní vozy) a s partou nadšených mechaniků v dílně v Lužanech na Jičínsku dokáže vždy připravit kvalitní český vůz, letos Škodu Fabii dvojkové řady. V seriálech ME vyhrál devětadvacet závodů, dvacetkrát byl druhý a osmkrát třetí. Jako jediný vyhrál závody ve všech třech vypsaných divizích a primát má i v tom, že pouze on z českých jezdců nechyběl v posledních šesti letech mezi prvními třemi celkového pořadí ME. Jeho nejoblíbenější tratí je domácí Štikovská rokle v Nové Pace. ⋌(jp)

Felixová Dagmar

Herečka, která se narodila 8. 3. 1930 v Praze, absolvovala konzervatoř a od roku 1949 byla v dlouhodobém angažmá dnešního Klicperova divadla v Hradci Králové. Objevila se ve více jak dvou stovkách rolí, hrála např. v divadelních inscenacích Romeo a Julie, Manon Lescaut, Lev v zimě, Dalskabáty aneb…, Jak se vám líbí, Kočičí hra, Mirandolina, Antonius a Kleopatra, Maryša aj.



Kromě toho vedla semináře o hlasové výchově, výslovnosti a uměleckém přednesu na Pedagogickém institutu v Hradci Králové. Dlouhodobě spolupracovala s ochotnickými soubory, v Hradci Králové často chodila do mateřských škol, kde četla pro své nejmenší posluchače pohádky Boženy Němcové, K. J. Erbena aj.

Napsala několik divadelně teoretických, metodických a vzpomínkových knih, např. Dveře pootevřené pro umění, život, lásku a dobré slovo (1997).

V roce 1950 se provdala za divadelního režiséra Františka Bahníka (1919-2002) a je matkou filmového režiséra Václava Bahníka (1954). ⋌(fr)

Festival

Polokrevný hnědák valach z Národního hřebčína Kladruby nad Labem. V roce 1985 jako jedenáctiletý vyhrál 95. ročník nejtěžšího dostihu starého kontinentu Velkou pardubickou.



Trenérsky ho připravil Václav Čermák (jeho svěřenec Sagar vyhrál VP třikrát po sobě 1981 – 1982 – 1983). V sedle měl Petra Vozába a jejich čas v cíli 10:36,40 min. byl tehdy šestým nejrychlejším v historii. ⋌(fr)