Východní Čechy, Praha - Při páteční slavnostní prezidentské inauguraci v Praze nechyběli lidé z Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Inauguraci prvního přímo zvoleného prezidenta Miloše Zemana sledovala na velkoplošné televizní obrazovce umístěné na třetím nádvoří Pražského hradu také skupina 40 mladých z Chrudimska.

„Hrála hudba, pochodovali vojáci, atmosféra byla výborná. Snad jen trošku zima, ale dalo se to zvládnout. I díky horkému čaji, který tu pro všechny účastníky akce pořadatelé připravili," řekla Deníku šestadvacetiletá Tereza Brychnáčová. „Po skončení vojenské přehlídky si s některými z nás dokonce potřásl nový prezident pravicí, což byl rovněž zážitek," dodala.

Splněný sen

Jiří Nepivoda přijel do Prahy z Pardubic. „Jsem sympatizant Miloše Zemana od začátku. Je to podle mne výborný, ne výborný, ale nejlepší ekonom, politik a prognostik. Jednou si všichni uvědomíme, že v řadě našich prezidentů bude ten nejlepší. Za tři dny mi je 81 roků, tak jsem si jen říkal, že bych si chtěl splnit přání a tady pana prezidenta vidět. Jsem tady, sen mám splněný. Věřím, že se život kolem nás pod prezidentováním Miloše Zemana bude zlepšovat."

Pro senátora Vladimíra Drymla z Vrchlabí byla inaugurace Miloše Zemana na prezidentskou funkci zadostiučiněním a zapůsobila na něj slavnostně. Ocenil, že na ni přijelo tolik lidí. „Vstali ve čtyři hodiny ráno a z celé republiky přijížděli autobusy, což je obdivuhodné!"

„Atmosféra působila přátelsky a lidově. Miloš Zeman se s lidmi zdravil a na nic si nehrál. Choval se podle mě tak, jak by se měl chovat prezident," svěřil se osmasedmdesátiletý Jiří Štekl z Hlinného a dodal: „Nebyl mým stoprocentním kandidátem, ale dnes mě přesvědčil, že bude dobrým prezidentem."

Událost, na kterou se nezapomíná, prožil poprvé poslanec Parlamentu ČR a starosta Poličky Jaroslav Martinů. „Atmosféra byla nádherná. Sváteční a státnická. Nádherné prostory Hradu, velká účast, přítomnost exprezidenta Klause, jeho ženy Livie i manželky Václava Havla Dagmar. Myslím si, že je to symbolické, že se na každého z trojky porevolučních velikánů Havel, Klaus a Zeman dostalo."

Senátor za Svitavsko Radko Martínek zažil už tři inaugurace. „Zatímco bývalý prezident Václav Klaus se spoléhal na poznámky, nová hlava státu svůj projev nečetla. Miloš Zeman je řečník, jeho řeč byla propracovaná, tak jak jsem i očekával."

O bezprostřední dojmy se s Deníkem podělila ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová: „Doslova mráz běhal po zádech při nástupu Hradní stráže, z historických praporů. Zažít něco podobného v prostoru, jakým je Vladislavský sál, kde se člověk ztrácí a kde má pokoru před historií, je neopakovatelné. A i to snoubení se současností dodává této slavnostní chvíli na vážnosti." Jako členka stávající vlády dodala, že nějaká přehnaná očekávání ve vztahu k novému prezidentovi nemá. „Na druhou stranu ale věřím, že na rozdíl od pana prezidenta Klause, který s vládou příliš nekomunikoval, nový pan prezident to činit bude. Já to mám pod kůží. Jakákoli komunikace je vždycky dobrá. A pan prezident Miloš Zemen řekl: Já chci s vládou mluvit, chci mezi vás přijít, chci s vámi diskutovat. Myslím si, že to je jedna z nejdůležitějších věcí."

Miloše Zemana se přece jen dočkali

„Do Prahy jsem jel na pozvání prezidenta Miloše Zemana, samotnou inaugurací jsem nadšen, byl to krásný moment. Pro nás, členy strany Zemanovců, byl vyčleněn prostor na třetím nádvoří, před velkoplošnými obrazovkami. Přestože jsme se Miloše Zemana dočkali asi až v půl jedenácté, své místo jsme si prozíravě zabrali před devátou hodinou ranní. Za svůj projev sklidil pan prezident velký potlesk, pak následovala vojenská přehlídka," rozdělil se o své dojmy Josef Festa z Hořic.

Rudolf Zelfel z Jičína byl také spokojen s průběhem slavnosti, zaujalo ho však velké množství všudypřítomných bezpečnostních složek, od příslušníků antikonfliktního týmu přes policisty, Hradní stráž až k Hradní policii; nebyl však svědkem žádného incidentu. V předních řadách návštěvníků hradního nádvoří se snažil i fotografovat. Jediné, co ho poněkud zklamalo, byla absence běžně dostupného občerstvení, které by však v těchto podmínkách a pro tak velké množství lidí bylo zřejmě problematické zajistit.

Včerejšího uvedení nového prezidenta do úřadu se zúčastnil i šéf Strany práv občanů Zemanovci na Náchodsku Roman Florian. Zážitek to byl prý takový, že ho jednou bude určitě vyprávět i vnoučatům. „Dojem to je úžasný, to se nezažije každý den. Atmosféra na Hradě byla úplně úžasná. Skvělé to bylo," řekl Florian. Lidí okolo bylo hodně, ale Florianovi se spolu s kolegy podařilo dostat až na nádvoří co nejblíže k Zemanovi. „Pozdravil se s námi, když vycházel, a to je úžasný pocit, když přijde prezident blíž k lidem, zná se s nimi, pozdraví je a podá si s nimi ruku," líčil Florian, který Miloše Zemana zná osobně už z dřívějška.

Hradečáci byli všemu nablízku

Hradecká delegace odjížděla po inauguraci z Prahy krátce po poledni spokojená a příjemně naladěná. „Líbilo se nám to moc, perfektně technicky i organizačně zajištěno. Naši členové měli výhodu oproti ostatním, byli jsme všemu blíž. Dary jsme nepředávali osobně, ale dostala je prezidentská kancelář," pochvaloval si Zdeněk Podal, místopředseda KV SPOZ z posádky autobusu, který strana z Hradce Králové vypravila.

„Mnohokrát se vám v životě nestane zúčastnit se něčeho podobného. Jsem rád, že jsem jel. Atmosféra byla super, viděli jsme vojenskou přehlídku, jinak jsme vše sledovali na obří obrazovce. Na nádvoří z naší strany bylo tak tisíc lidí," svěřil se s čerstvými dojmy Petr Vrzáň z Chlumce nad Cidlinou.

zpravodajové Deníku