Dolánky u Turnova - Pokud by statkář žil, určitě by měl radost, jak od soboty vypadá jeho stavení u Jizery.

3OO LET DLASKOVA STATKU. Nová expozice návštěvníky zavede do poloviny 19. století. Uvidí, jak písmák Josef Dlask se svou rodinou trávil všední i sváteční dny ve své usedlosti. | Foto: ČTK/ Radek Petrášek

Sedlák a písmák Josef Dlask po sobě zanechal velmi cenné paměti. Popsal život českého sedláka v první polovině 19. století. Jeho ucelené zápisky nejenže vyšly na konci roku knižně, ale staly se základem živých výjevů, které mohli lidé vidět přímo na Dlaskově statku v sobotu odpoledne.

Slavnostně tu totiž otevíralo Muzeum Českého ráje novou expozici. Proč s takovou slávou? Je co oslavovat. Od postavení zdejšího stavení, které je kulturní památkou uplynulo 300 let. „Jezdíme sem pravidelně na masopust a na svatováclavské posvícení v září. Tentokrát jsme jeli vlakem ale přímo sem kvůli počasí, které se pokazilo. Jinak chodíme z Turnova nebo Malé Skály pěšky," popsala Lucie z Jablonce s tím, že připravený program byl velmi lákavý.

Roubený statek s typickou pojizerskou skládanou lomenicí a pavlačí patří k nejvýznačnějším a nejzachovalejším památkám lidové architektury na severu Čech. Každoročně ho navštíví kolem dvacet tisíc lidí.

Expozici, na kterou se lidé jezdí dívat už třicet let, zde obměňují zhruba jednou za dva roky. Tentokrát je ale výjimečná. „Vznikla na základě zápisků sedláka a písmáka Josefa Dlaska. Je to poprvé, co expozice odpovídá skutečným událostem spojeným s historií statku," řekla ředitelka muzea v Turnově Vladimíra Jakouběová.