/FOTOGALERIE/ Nejistota, obavy a po nabytých zkušenostech z mnoha posledních měsíců snad už jen jiskřička naděje. Takové pocity zažívali podnikatelé a živnostníci během uplynulého víkendu. Zvlášť v neděli, v poslední den stavu nouze, kdy jednání vlády mělo dát konečné odpovědi na jejich otázky, za jakých podmínek, kdy a zda vůbec budou moci otevřít.

Policejní kontroly na hranicích okresu Trutnov ve Rtyni v Podkrkonoší v neděli 14. února. | Foto: Deník/Jan Braun

"Potřebuji ještě povolení hygieny. Mělo by mi přijít buď v pondělí nebo v úterý. Takže pokud to pustí a půjde to dobře, tak otevřeme v úterý odpoledne nebo ve středu. Ale nikdo nic neví, hejtmani snad chtějí ještě 14 dní počkat," uvedla v neděli odpoledne Veronika Chvojková, která nabízí kadeřnické služby v Hradci Králové.