Dlouho připravovaný převoz samic Jasmíny, Jasiri a Olmoti, a samců Mannyho a Mandely má trvat zhruba třicet hodin. Začal v neděli ve čtyři hodiny ráno. Nakládání pěti zvířat do beden proběhlo v královédvorské zoo bez problémů. Jeřáb naložil 2,5 tuny těžké bedny se zvířaty na dvě nákladní auta. Před devátou hodinou odjela, na pražské letiště dorazila v poledne.

PŘESUN NOSOROŽCŮ ČERNÝCH (dvourohých)

* do Rwandy se ze Dvora Králové přesouvají tři samice a dva samci

* Mandela pochází z dánské zoo, Olmoti z britské. Jasmína, Jasiri a Many jsou ze Dvora

* největší transport z Evropy do Afriky vyjde na více než 4 miliony korun

Na trase byla půlhodinová zastávka, při ní veterináři a ošetřovatelé zkontrolovali zdravotní stav zvířat. „Cesta proběhla hladce i díky Celní správě, která nám dělala doprovod až na letiště,“ řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

Přímý let do rwandského hlavního města Kigali startuje dnes v 18 hodin. Potrvá sedm hodin a i během něj ošetřovatelé budou nosorožce kontrolovat a krmit je. „Převoz pro ně představuje stres. Jejich nálada se může změnit poměrně rychle,“ naznačil veterinář a uznávaný specialista na transporty nosorožců Pete Morkel, který bude přímo v letadle u zvířat.

Po přistání ještě zvířata musí absolvovat překládku na nákladní auta a zhruba dalších sedm hodin trvající cestu do Akagery. „Nečekáme zásadní problémy. V Africe jedeme hlavní část v noci, kdy jsou cesty volné. Až poslední kilometry před národním parkem zpomalíme na silnicích, které nemají asfalt. Tam je možné, že se nám cestovní čas protáhne,“ uvedl Jan Stejskal, vedoucí mezinárodních projektů dvorské zoo.

V Akageře vypustí nosorožce do malých ohrad z dřevěných kůlů, tzv. bom. Teprve po zhruba měsíc trvající aklimatizaci je ošetřovatelé přesunou do většího výběhu. Do roka by se pak zvířatům měly stát domovem zhruba tři tisíce hektarů tamní volné přírody. „Věřím, že si nosorožci úspěšně zvyknou a začnou se tam co nejdříve rozmnožovat,“ prohlásil ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.

Pokud se to povede, mohli by nosorožci přispět k založení nové populace v místě, kde byli před před rokem 2007 vyhubeni.