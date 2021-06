Trestní stíhání šesti mužů zahájili v tomto týdnu hradečtí kriminalisté. Muži z dvou tříčlenných gangů jsou v součtu obviněni z 56 skutků. Na svědomí mají krádeže desítek jízdních kol. Podívejte se ve videu na několik jejich akcí zachycených bezpečnostními kamerami.

Hradečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání proti 6 osobám podezřelým ze spáchání 56 skutků | Foto: Policie ČR

Muži ve věku od 18 do 42 let se podle policistů dlouhodobě věnovali majetkové trestné činnosti zaměřené především na krádeže jízdních kol. Vloupat se měli do desítek sklepních kójí na Hradecku a také dalších prostor jako jsou chodby, kolárny, kočárkárny, půdy, či suterény. Celková škoda, kterou pachatelé způsobili, podle policistů překročila částku 200 tisíc korun.