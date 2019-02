Hradecko - V sobotu 16. července se na hradeckém fotbalovém stadionu „pod lízátky" koná Auto - moto burza a bleší trh.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Trnka

Začátek akce je již v 6 hodin. Občerstvení a WC bude zajištěno. Co návštěvníky čeká? Auto, moto, veteš, obrazy, knihy, militaria, hodiny, vláčky, hračky, porcelán, fotoaparáty, mince, odznaky, pohledy a další kuriozity… Akce v centru krajského města končí ve 12 hodin.

O den později, tedy v neděli 17. července, ve stejné době na uvedený program naváže další burza tentokrát v Novém Bydžově, tedy nedaleko. Jedná se o Auto - Moto - Agro burzu v Novém Bydžově - Chudonicích. Přijeďte prodat to, co jste našli v garáži, ve sklepě či na půdě, nebo naopak koupit to, co už doma nenajdete. (jh, zr)