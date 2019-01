Dvůr Králové - Demonstrativní zapálení zvířecích ostatků, pro něž jsou loveny, má přispět k upozornění na problémy pytláctví ve světě a v důsledku toho na neustále snižující se počet žijících slonů a nosorožců.

Pálení sloních rohů | Foto: Jan Stejskal

Právě dnes zničí vietnamská vláda slonovinu a rohovinu z nosorožců, kterou zadržela při potírání nelegálního obchodu s ohroženými živočichy. Přímo na pozvání asijského partnera se celé akce zúčastní také ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas a vedoucí zahraničních projektů Jan Stejskal.

„Velice oceňujeme, že se vietnamská vláda takto silně a veřejně přihlásila ke spoluodpovědnosti za osud nosorožců. Jedině zvýšením povědomí o tragických důsledcích obchodování s rohovinou a následným omezením poptávky totiž můžeme zajistit nosorožcům bezpečnou budoucnost," uvedl Přemysl Rabas. Zničení slonoviny a spálení rohoviny proběhne v okrajové části Hanoje. Kromě představitelů Vietnamu se očekává účast významných hostů, například britského prince Williama.

Východoasijská poptávka po rohovině z nosorožců a po slonovině je hlavním důvodem, proč jsou sloni a nosorožci stále pytlačeni a proč na některých místech úplně vyhynuli. Vietnam patří mezi hlavní země, kde se s rohovinou nelegálně obchoduje, některé pašerácké trasy přitom vedou přes Českou republiku. Zoo Dvůr Králové je jedním z nejlepších chovatelů nosorožců mimo Afriku a celkem osm jich už zahrada dokázala do Afriky vrátit. „Veškerá naše chovatelská práce i přesuny do Afriky by mohly přijít vniveč, pokud bychom se nesnažili veřejnost přesvědčit o nesmyslnosti užívání rohoviny," vysvětluje Jan Stejskal, proč ZOO Dvůr Králové jela podpořit své kolegy přímo do Vietnamu.

Už v roce 2014 dvorská zoo za podpory českého ministerstva životního prostředí zničila svoje zásoby rohoviny. Zprávy o ceremoniálu se dostaly do celého světa a o rok později byla ve Dvoře Králové podepsána deklarace o spolupráci České republiky a Vietnamu v oblasti mezinárodní úmluvy o obchodování s ohroženými druhy. Jejím cílem je především zvýšení osvěty veřejnosti, které povede k potlačení nelegálního obchodu s ohroženými druhy, a to hlavně se slonovinou a nosorožčími rohy. Rohovina z nosorožců má podobné složení jako lidské nehty a vlasy. V rozporu s názory vědců lidé ve východní Asii věří, že má pro lidský organismus posilující účinky. Její užívání vede nejen k zabíjení vzácných zvířat, ale na jejím pašování vydělávají i kriminální gangy a teroristické skupiny operující po celém světě.

Na jaře se pálila slonovina v africké Keni



V letošním roce se už jedno masivní demonstrativní pálení nosorožčí rohoviny a slonoviny konalo. V africké Keni na konci dubna spálili dosud jejich největší množství vůbec. Vládní organizace Kenya Wildlife Service tenkrát podobně jako nyní Vietnamci chtěla poukázat na problém s pytláctvím a pašeráctvím. Zapálila tehdy více než 100 tun slonoviny a tunu nosorožčích rohů. Česká republika přitom patří k jedné z tranzitních zemí, přes níž především nosorožčí rohovina proudí do konzumentských zemí východní Asie.