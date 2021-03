Podniky nad 250 zaměstnanců musí do 12. března otestovat všechny pracovníky na covid 19. Firmy s 50 až 249 lidmi zahájí testování v pátek, testováni musí zvládnout do 15. března. Testování se má opakovat jednou týdně, kontroly budou provádět hygienici.

Pokud pracovníci odmítnou testování, nesmí podle vyjádření právníků na své pracoviště. Neuposlechnutí povinnosti testování může být i důvodem k výpovědi.

Testování není rozhodně novinkou pro jičínský a pardubický závod firmy Ronal, který zaměstnává 1180 lidí. Povinné plošné testování je zde zajištěno prostřednictvím poskytovatele zdravotnických služeb.

Někteří testují už od poloviny ledna

„S testováním jsme začali již v polovině ledna. Až na drobné výjimky zaměstnanci spolupracují a rozumí důležitosti tohoto opatření,“ řekl k plošnému testování jednatel firmy Michal Pavlas.

Stejné je to s home office, který zde u i administrativních zaměstnanců praktikují dlouhé měsíce.

„Jsme výrobní závod a některé technické profese podporující výrobní procesy z domova vykonávat nelze. Ohledně omezovaní výroby uděláme maximum proto, aby k němu nemuselo dojít,“ odpověděl Michal Pavlas na otázku zachování výroby.

V souvislosti s ochranou zdraví zaměstnanců firma nyní omezila vstup do podniku na nezbytně nutné případy.

Dopravní podnik města Hradec Králové s 370 zaměstnanci na dodávku antigenních testů čeká. „Obdržíme je koncem tohoto týdne, testovat začneme v pondělí 8. března,“ uvedl za podnik František Meduna.

Zaměstnanci obdrží samotestovací antigenní test, kterým se otestují doma před nástupem do práce. V případě pozitivního výsledku musí informovat svého nadřízeného a praktického lékaře. Podnik objednal 2000 testů s dodávkou do dvou dnů. Vystačit by měly na pět týdnů.

Pracovníci na home office mají v povinnosti prostřídání se v kanceláři společnosti minimálně dvakrát do týdne, takže ani s testováním těchto lidí nebude žádný problém.

Firma Kobit v Jičíně patří mezi podniky do 250 pracovníků. Jak zde budou od pátku testovat nemá ředitel Pavel Nožička zatím ucelenou představu. „Připravujeme se na očkování, vše je v řešení,“ uvedl.

To mám jít krávy dojit sám?

Ředitel bělohradského podniku Deprag Jiří Kotyška vzkázal, že závod intenzivně pracuje na spuštění antigenního testování zaměstnanců firmy tak, abych zde splnili veškeré zákonné požadavky.

„Nikdo se nezamýšlí nad našimi problémy. Je to hrozný. Máme taky nemocný lidi, ale výrobu nemůžeme zavřít. Tak jo, před kravínem lidi otestuju a pak je pošlu domů a budu dojit krávy sám?“ ptá se rozčilený ředitel jednoho ze zemědělských podniků na Jičínsku. O testování se vůbec nehodlá bavit.

„Vzorkovat budeme, jsme malou firmu, tak vše spustíme nejdříve za deset dnů. Soupis možných variant a dodavatelů jsme obdrželi, budeme vybírat,“ informoval nás předseda Zemědělského družstva Lhota pod Libčany Zbyněk Ježek. Firma zaměstnává 75 lidí.