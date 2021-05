Už 180 tisíc lidí v Královéhradeckém kraji dostalo k dnešnímu dni aspoň jednu dávku vakcíny proti onemocnění covid-19. Minimálně první část očkování má tak za sebou už 40 procent všech dospělých obyvatel hradeckého regionu. Celkem žije v Královéhradeckém kraji zhruba 450 tisíc dospělých lidí.

Za posledních sedm dní dostalo v kraji vakcínu 27 tisíc lidí. Naprostou většinu přitom tvoří první dávky ve věkových kategoriích od 45 do 65 let. Od pondělí se pak otevřela možnost registrace na očkování i pro věkovou skupinu 40 až 44 let. Dobrou zprávou je, že očkování stále postupuje i v těch nejohroženějších kategoriích. V nejstarší kategorii 80+ dostalo aspoň jednu dávku vakcíny už přes 20 tisíc lidí. Znamená to, že proočkovanost nejstarších seniorů v kraji činí už více než 80 procent.