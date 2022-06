„Kožená bunda musí být elegantní a mít šmrnc. Módní trendy zapojujeme jen částečně. Když si koupíte tričko za 250 korun, může být trendy. Když si ale koupíte bundu za několik tisíc, chcete ji nosit více let. Elegance tam musí být v každém případě,“ říká ředitel a většinový majitel Kary Zdeněk Rinth.

Kvůli insolvenci a covidu jste poprvé otevřeli prodejny loni v květnu. Jaký byl zájem zákazníků?

Zájem zákazníků vnímáme a jsem rád, že se k nám vrací. Věrnost značce je velká. Moc si vážím jejich důvěry. Neskromně si myslím, že oceňují to, že česká firma je schopná se zachránit a vyhrabat z takové situace, v jaké Kara byla. Nejsme žádný nadnárodní koncern, ale tradiční firma z Trutnova. Sami jsme se z problémů dostali.

Projevilo se to na tržbách?

Zejména loňská kolekce podzim - zima byla velmi úspěšná. Líbila se zákazníkům, a to je podstatné. Kara je od 1. dubna zachráněná oficiálně i právně. Záchrana by byla možná jen tehdy, pokud by byla Kara životaschopná. Výrobky se musí prodávat a mít odezvu u zákazníků. To se podařilo.

Který moment byl pro záchranu klíčový?

Důležitý byl reorganizační plán v insolvenci, který schválili věřitelé. Díky němu a finančním prostředkům vloženým do záchrany Kary se mohla připravit módní kolekce. Lidé nakupovali věci, které se jim líbily. To byl jeden z podstatných momentů. Reorganizační plán byl naplněn a dnes je Kara z toho venku.

Věřil jste, že to dopadne tak rychle?

To, že se záchrana povede tak rychle, je velký výkon, který uznávají odborníci. Já to nedovedu posoudit, protože zkušenosti s insolvencí jsem chválabohu neměl. Byl jsem skálopevně přesvědčený, že se to podaří, i kvůli tomu, že do toho se mnou šly všechny moje kolegyně. Sám člověk nezmůže nic. K záchraně firmy přispěla celá karácká parta.

Bylo těžké přesvědčit lidi v kritické situaci, ve které se Kara nacházela?

Nebylo. Nemohli mě v tom nechat samotného a bez nich bych do toho nešel. Starý tým se vrátil. Bez lidí, kteří chtěli, aby se Kara zachránila, a to se týkalo hodně lidí, včetně pracovníků ve fabrice a na prodejnách, by se to nemohlo podařit.

Zdroj: Jan Bartoš

Kolik zaměstnáváte lidí a kolik máte prodejen?

Kara zaměstnává zhruba 160 lidí. Máme 32 prodejen, 7 na Slovensku, 25 v Česku.

Plánujete změny na prodejnách?

Chystáme jejich rekonstrukce. Letos plánujeme dvě, v příštím roce chceme zvýšit tempo a modernizovat ročně 4-5 prodejen. To k oboru prostě patří, protože prodejna musí odpovídat době a prodávanému zboží, nemůže být zastaralá.

Museli jste některé prodejny zavřít?

Samozřejmě. Optimalizovali jsme síť prodejen. V souvislosti s insolvencí a covidem jsme neobnovili provoz deseti až dvanácti prodejen.

Připravujete módní novinky?

Příprava kolekce podzim - zima je v plném běhu, už je téměř sestavená. Na přelomu srpna a září se první část objeví na prodejnách. Návrhy jsou dávno hotové, dodělávají se poslední modely. Podstatná část kolekce je schválená a běží její výroba.

Na jaký typ módy sázíte?

Chceme prosazovat elegantní módu, která je i trochu nadčasová. Nikoliv na úkor elegance a šmrncu. Kožená bunda nebo textil s kožešinou se totiž nekupují na jednu nebo dvě sezony.

Reagujete i na aktuální módní trendy?

Módní trendy zapojujeme jen částečně. Nemůžeme kvůli nim předělávat celou kolekci. Když si koupíte tričko za 250 korun, může být trendy. Když si ale koupíte bundu za několik tisíc, chcete ji nosit více let. Elegance tam musí být v každém případě.

Kdo návrhy tvoří? Jak vypadá příprava módní kolekce?

Přípravu kolekce na novou sezonu zahajujeme prakticky o rok dříve, ještě než skončí zima. Technická příprava výroby, která zahrnuje všechno od modelů, materiálů až po knoflíky, je nejpodstatnější. Máme na to vlastní výrobní tým, který pracuje v diskrétním módu. Jsou to velmi důvěrné věci. Nejde jen o to, jak bude bunda vypadat, ale jaký bude mít materiál, jak bude poskládaný, jaké budou rukávy, límec, knoflíky. Je to celá řada věcí. Není možné proces výroby zjednodušit do jedné profese.

Proč je to tak tajné?

Nejdůležitější, co firma má, je produkt a jednotlivé výrobky módní kolekce. Produkty a nápady se kradou. Po celém světě. To je v módě známá věc. Tyto důvěrné informace proto nemůžeme ventilovat. Kolekci představujeme až našim zákazníkům na začátku sezony. Do té doby ji nevidí vůbec nikdo, i ve firmě jen omezený okruh lidí.

Jak často měníte módní styl?

Změny přicházejí částečné. Ani v takové klasické eleganci, jako je dámská kožená bunda, toho moc vymyslet nejde. Revoluční změny dokonce ani nejsou žádoucí. Máme obavy, že by se z toho elegance vytratila. Přicházejí změny v úpravách materiálu, siluetě a dalších drobnostech. Žádná revoluce to ale není.

Na co tedy v módě kladete největší důraz?

V dámské módě klademe největší důraz na eleganci. V pánské je to trošku rozdílné, protože praktičnost má u pánů výrazně větší váhu. Bunda musí mít šmrnc a sedět. To je podstatné pro každého zákazníka. Když chlapovi bunda sedí a vyhovuje mu, je spokojený a odchází v ní. Za pět let přijde znovu a chce tu samou. Když mu nesedí, tak si ji nekoupí a nepřesvědčíte ho žádným marketingem.

Zdroj: Jan Bartoš

Z jakého materiálu vyrábíte?

Z jehnětiny, skopovice, koziny, hověziny, potom záleží na úpravách materiálu a způsobu zpracování. Máme také kožešiny, kombinace kůže-kožešina, textil-kožešina, textil-kůže. Zvlášť v posledních letech jsou tyto kombinace velmi úspěšné.

Po čem je největší poptávka?

Záleží na období. Na podzim je to lehká kůže. S přicházející zimou to jsou textily s kožešinou. Jakmile se ochladí hodně, jsou žádané prošívané textily s kožešinou, pravé kožešiny, například z králíka. Kabelky, peněženky, pánské tašky nemají takovou souvislost s počasím. Nicméně barvy produktů směřují k probíhající sezoně. Na podzim a v zimě to jsou tmavší vzory kabelek, jaro a léto mívá světlejší barvy.

Když je teplo jako teď, ovlivňuje to myšlení zákazníků? Říkají si, proč bych si kupoval v létě koženou bundu?

Samozřejmě. U nás hraje počasí výraznou roli. Od 1. června máme proto výrazné slevy na prodejnách. Když je venku 25-30 stupňů, nikdo koženou bundu nepotřebuje. Navíc návštěvnost v obchodních centrech, kde máme prodejny, je přes léto podstatně nižší než v hlavní sezoně od září do ledna-února. Naše sezona začne na podzim, kdy se bude nosit lehká kůže, těžká kůže, kožešiny.

Jaké novinky chystá Kara pro zákazníky?

Pořád něco nového chystáme. Musíme. Máme výrazný poprodejní servis na naše výrobky. Jde o pozáruční opravy, čistírny a další služby. Naším cílem je starat se o výrobek, který si u nás zákazník koupí, po celou dobu jeho životnosti. Nyní chceme nabídnout další službu Šatna Kara. Zákazník, který si u nás koupil výrobek, ho nemusí mít doma a bát se, jestli ho skladuje správně. Donese ho na prodejnu, my mu ho uskladníme v naší šatně, nebude mu zabírat místo doma. Výrobek bude pojištěný. Nechceme za to žádné peníze, bude to služba zdarma.

Kde budete bundy od zákazníků skladovat?

U nás ve fabrice při správné teplotě a vlhkosti, v přítmí, nikoliv na přímém světle.

Jaká teplota je optimální pro skladování kožených věcí?

Teplota mezi 15 a 18 stupni a vlhkost okolo 50 stupňů. Zaručit takové podmínky v domácnostech není jednoduché.