Zájemci z Krkonošského gymnázia budou vedle standardní výuky ještě absolvovat duální program American Academy Online v angličtině. Tímto způsobem tak budou studovat na americké střední škole, aniž by opustili Krkonoše. Vše se bude odehrávat ve Vrchlabí a Hostinném. Veškerá výuka bude probíhat v angličtině mimo běžný rozvrh. Studenty čeká atraktivní práce s americkými učiteli v online prostředí, a to minimálně tři hodiny týdně. Roční program stojí 12 500 Kč.

Podle ředitele Krkonošského gymnázia Martina Vláška se jedná o čtyřletý program. Určený je především pro první ročníky, ale škola do něj zařadí i žáky druhých tříd a také čtvrtého ročníku osmiletého gymnázia.

"Zájem je opravdu velký. Podmínkou pro uskuteční amerického studia byla účast dvaceti studentů, ale už nyní jich máme dvojnásobný počet," řekl Vlášek, který měl odvahu pustit se do velké inovace v českém vzdělávacím procesu. Díky vyjednávání se ji podařilo uskutečnit.

Studium American Academy Online není časově omezeno, žáci se mu mohou věnovat například i o víkendu. Během studia budou získávat americké kredity a na konci programu si žáci kromě české maturity odnesou i tu americkou. Pro pomoc a orientaci v průběhu studia budou mít účastníci programu k dispozici dva školní koordinátory, jednoho ve Vrchlabí a jednoho v Hostinném.

"Výuku povede tým učitelů z různých koutů světa. Po dokončení programu žáci získají American High School Diploma, který jim usnadní cestu k dalšímu studiu v zahraničí nebo k získání zajímavé pracovní pozice," vyzdvihl přínos americké maturity ředitel Krkonošského gymnázia Martin Vlášek. "Jsme rádi, že akci podpoří místní podniky škodovka a Kablo," dodal.

Ředitel školy připomněl spolupráci s Lukášem Teplým, vrchlabským zastupitelem a předsedou výboru pro vzdělávání a inovace, který má zásluhu na této novince v Krkonošském gymnáziu. "Získání americké maturity otevře našim gymplákům dveře na vysoké školy po celém světě a poskytne jim výhodu v profesním uplatnění. Bezvadný program je to i proto, že jim umožní zlepšit se v cizích jazycích, zvýšit si sebevědomí, získat nové dovednosti, soustředit se na své silné stránky, ale také na sobě tvrdě pracovat," uvedl Lukáš Teplý.

Během studia se třikrát ročně koná takzvané theme weeks, kdy všichni žáci a koordinátoři American Academy Online spolupracují na jednom velkém projektu po celý týden. Tyto projekty zahrnují například online konference, marketingové kampaně a podobně. Žáci si tak osvojí schopnosti jako je práce v týmu, projektové řízení, řešení problémů nebo digitální komunikaci.

American Academy je soukromá mezinárodní škola pro studenty od 6 do 19 let, je přímo akreditovaná společností MSA (Middle States Association of Elementary and Secondary Schools). Absolvent American Academy získá high school diploma, ekvivalent české maturity, se kterým je možné ucházet se o studium na zahraničních univerzitách.