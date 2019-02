Česká Skalice /FOTO, VIDEO/ - Už z dáli bylo slyšet křik, rozléhající se v sobotním dopoledni po autokempu u přehradní nádrže Rozkoš. Povzbuzovali se zde mladí lidé z celého světa při plnění nejrůznějších úkolů k co nejlepším výkonům. Na osmdesát zahraničních studentů, kteří nyní pobývají v České republice, se tady zúčastnilo akce nazývané Survival Weekend, tedy Víkendový boj o přežití.

Doslova o přežití se však nebojovalo. Studenti plnili nejrůznějších úkoly, a to na motivy populárního televizního seriálu Hra o trůny. Hry a dobrodružné aktivity prověřily jejich zručnost, fyzickou kondici a schopnost spolupráce v týmu s lidmi odlišných kultur i povah. Museli například střelou z dětského luku zasáhnout některou z postav ze seriálu, dále měli za úkol doplout k jedné z bójí na šlapadle, ve hře ukazovali své vědomosti o seriálu a plnili spoustu dalších úkolů.

Museli ochutnat cvrčky a červíky

Mezi jedny z nejzajímavějších a nejnetradičnějších patřilo jedení červů a cvrčků. Ty si předtím museli navíc usmažit. Ne každý měl žaludek na to, aby hmyz bez řečí pozřel. „Fuj, to se nedá," mračila se studentka ze Slovenska. Jeden ze zahraničních studentů naopak s klidem dodal: „Je to jako chipsy."

Jedním z těch, kteří se akce zúčastnili, byl například Kerem z turecké Adany. Nyní pobývá na Univerzitě v Hradci Králové, kde studuje obchod. „Je to velmi hezké pro všechny, že máme tuto možnost. Všechno je tady perfektní," chválil akci Kerem. Podle něj se všichni společně velmi dobře bavili.

A co se mu na studiu v Hradci Králové líbí? „Levné pivo, krásná děvčata. Mám také rád přírodu a Hradec Králové je dobré město pro všechno…," dodal Kerem.

Program pro zahraniční studenty, kteří v tomto letním semestru studují na různých univerzitách v České republiky, většina z nich v rámci známého studijního programu Erasmus+, připravila studentská organizace ESN Buddy System Hradec Králové. Studentů, kteří se akce na Rozkoši zúčastnili, bylo zhruba osmdesát. A sobota byla plná úsměvů na všechny strany a skvělé nálady nejen díky dobré partě, ale i slunečnému počasí.

„Jsou tady studenti z jedenácti českých univerzit. Je zde hodně Španělů a Turků, těch bývá hodně většinou i na našich univerzitách. Pak jsou tady ale také z Tchaj-wanu či z Jižní Ameriky a řady evropských států," uvedla Jana Sedláková z ESN Buddy System Hradec Králové.

Cílem této organizace je zpříjemnit zahraničním studentům jejich pobyt v České republice, připravovat pro ně volnočasové aktivity a pomoci jim s případnými komplikacemi spojenými se studiem a životem v neznámém prostředí. Právě Survival Weekend pak umožňuje zahraničním studentům setkat se s ostatními cizinci studujícími v České republice, vyměnit si zážitky z pobytu a uzavírat nová přátelství. Protože pro studenty, kteří vyjíždí za účelem poznat cizí zemi, není příliš obvyklé trávit čas sportem a jinými aktivitami v přírodě, je pro ně Survival Weekend skvělou příležitostí.

„V České republice je osmnáct našich organizací a toto je naše jedinečná akce, kterou děláme pro všechny. Je to už patnáctý ročník. Děláme to už od roku 2008 dvakrát do roka, vždy v zimním a letním semestru a jsme rádi, když to všechny baví," dodala Jana Sedláková.