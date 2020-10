"Určitě jsme připravenější než na jaře. Podařilo se nám sehnat notebooky, ale není na nich ještě nainstalováno vše, co potřebujeme. Je skvělé, že za ně můžeme zaplatit, až dostaneme peníze. Příprava všech programů a aplikací, které potřebujeme, chvíli trvá," podotýká ředitelka Základní školy T. G. Masaryka v Borohrádku Iva Přibylová.

"Vypadá to, že příští týden začne na druhém stupni do školy chodit polovina tříd. Řešíme to tak, že bude chodit áčko, další týden zase béčko," vysvětluje s tím, že v následujících týdnech přijde na řadu opět ve větší míře komunikace přes internet, kterou si školáci i učitelé mohli "oťukat" už na jaře. Jednoduché to prý ale nebylo. Počítá se přitom i s tím, že některé hodiny mohou být i přímo on-line.

"Pokud pak žáci zůstanou doma, což si musíme říct na rovinu, že je reálnější, po prázdninách bychom mohli jet vyloženě podle rozvrhu on-line výuky," předpokládá Iva Přibylová.

To, že od pondělí mohou žáci z druhého stupně navštěvovat školu alespoň na střídačku, vítá.

"Shodli jsme se ve sborovně, že to je opravdu dobrá varianta. A to nejen vzhledem k vybavení a možností žáků připojení k internetu, ale i k tomu, že někteří žáci nechtějí pracovat. Když se po týdnu vrátí do školy, můžeme s nimi všechno "proběhnout", zkontrolovat. Situace není jednoduchá a já smekám před zaměstnanci školy, protože všichni musí jet na takových 150 procent. Zatím se to daří, protože jsme zdraví. Hlavní je, aby to tak zůstalo. Uvidíme, co další dny přinesou," dodává.

V pátek se řešilo střídání prezenční výuky s distanční také na pouchovské základní škole v Hradci Králové. S jejím zabezpečením by neměly být problémy, a to ani po personální stránce. A zajištěno by mělo být i stravování žáků, kteří budou doma. Nárok na dotované obědy jim zůstane a mohou si je ve stanované době vyzvednout do jídlonosičů.

"Nejsem odborník - epidemiolog, ale podle zdravého selského rozumu - čím méně žáků tady v tom okamžiku bude, tím bude pravděpodobnost přenosu nižší. I když žádný přenos mezi žáky jsme naštěstí zatím nezaznamenali. Ale podle toho, jak se situace vyvíjí, je takové opatření asi nezbytné," říká ředitel školy Jiří Otčenášek.

Doufá, že následující dva týdny a i ten další, kdy žáci budou mít volno před státním svátkem 28. října, a podzimní prázdniny se tak prodlouží na celý týden, pomohou. Aby se děti i učitelé mohli opět vrátit k výuce, na kterou jsou zvyklí. "Prezenční - přímou výuku nic nenahradí a pak lidem chybí sociální kontakt. Budeme doufat, že opatření budou mít nějaký pozitivní efekt," doplňuje Jiří Otčenášek.