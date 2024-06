V rámci svého povolání pečoval spolu se dvěma kolegy o vybavení českého týmu, staral se o jeho povzbuzení a dobrou náladu. A dali do toho srdce! Turnovský patriot má už patnáctou sezónu navíc na starost výstroj mladoboleslavským hokejistům a zároveň má za sebou zkušenosti s mládežnickými výběry a nároďáky. „Získat zlato na domácím šampionátu je velká věc, prostě něco neuvěřitelného. Dalo by se říct, že v tomto okamžiku nic většího pro mě není. V úvahu by ještě připadala olympiáda nebo světový pohár,“ řekl v rozhovoru pro Deník Oldřich Kopecký.

Uplynuly necelé dva týdny od velkého hokejového vítězství. Vzpomínáte si na bezprostřední pocity?

Ohromná radost a nadšení. Naprosto mě strhla euforie, která na stadionu zavládla. Sledoval jsem zápas ze střídačky a nechal jsem se pohltit pocity. I ten další týden jsem se vezl na slavnostní vlně. No a teď už jsem sestoupil z toho pomyslného radostného obláčku do každodenní reality a život už běží v normálních kolejích.

Následovala oslavná a samozřejmě zasloužená jízda. Jak jste si ji užíval?

Neskutečně! Chtěl jsem si to vychutnat, jelikož se už nemusí takový úspěch opakovat. Navštívil jsem Kramářovu vilu a potkal se s prezidentem. Vůbec jsem neřešil politiku, prostě jsem si maximálně užíval sportovní oslavy. Hodně mě potěšilo, že jsme dostali dárek, který vznikal v turnovském Granátu. Jelikož jsem velký patriot, vnímal jsem to jako takovou třešničku na dortu. Prezident byl za námi navíc i v kabině, kde si se mnou a s mým parťákem přibližně deset minut povídal.

Věřil jste od začátku mistrovství v takový výsledek?

Upřímně, já jsem spíše pesimista. Samozřejmě si člověk přeje ten nejlepší výsledek, ale rozhodně jsem nepomýšlel na to, že bychom získali titul. Po čtvrtfinále, kdy jsme porazili Američany. To už jsem si začal v hlavě říkat, že by mohlo klapnout medailové umístění. Ale stále jsem si nepřipouštěl, že by to bylo zlato. Myslím si, že pro český hokej by byl úspěch zisk jakékoliv medaile na domácí půdě.