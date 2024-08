Malá vodní elektrárna se nachází v areálu Shořalého mlýna na Koňském trhu, kde město Turnov postupně odkupuje pozemky a investice tak není směřovaná jenom k větší energetické soběstačnosti města, ale zapadá i do dlouhodobého rozvojového konceptu.

„Je to strategický nákup pro město, vodní elektrárna společně s fotovoltaikami na střechách městských objektů bude výrazným krokem k větší energetické nezávislosti,“ uvedl místostarosta Jan Lochman.

Elektrárna by mohla zásobovat Maškovu zahradu

Malá vodní elektrárna bude podle místostarosty přínosem pro ekonomiku některých městských zařízení, přímý kabel by například mohl vést do areálu Maškovky, jehož provoz je hlavně v zimě velmi energeticky náročný. “Věřím, že vynaložené náklady se postupně budou do městské pokladny vracet,” dodal Lochman, do jehož gesce spadá právě i energetika.

close info Zdroj: Se svolením města Turnov. zoom_in

Jde zároveň o další krok města při skupování pozemků na Koňském trhu, kde by v budoucnu měla vzniknout nová městská čtvrť. „Po dvaceti letech, kdy reprezentace města doufala v řešení prostoru Koňského trhu pomocí privátních developerů, jsme v roce 2020 po důkladném zvážení zastupiteli, přistoupili k nákupu areálu pily. Navázali jsme nákupem areálu KERI a areálu Shořalý mlýn,” popsal starosta města Tomáš Hocke.

“Společně máme ideu nové obytné čtvrti. Místa ve středu města, kde se bude lidem dobře bydlet, a které naše město ušetří fenoménu vymírajících center měst,” doplnil Hocke. Podle plánů zde nebudou jen bytové domy, ale také nový městský park, nová náplavka u Jizery, a třeba i objekt mateřské školy či nové parkovací kapacity pro centrum města. Studie urbanistické koncepce přibližuje, jak by jednou nová městská čtvrť mohla vypadat.

Koupí a správou malé vodní elektrárny byla pověřena Městská teplárenská Turnov, která ve spolupráci s městem Turnov v průběhu první poloviny roku 2024 intenzivně jednala o podmínkách nákupu s prodávajícími. Finální znění smlouvy na svém květnovém jednání potvrdila rada města.

Cena objektu, včetně strojního a technologického vybavení, dosáhne 50 milionů korun. Zprovoznění technologií si samozřejmě vyžádá další investice. Počítá se s dotační podporou rekonstrukce, nové dotační tituly by měly být vyhlášeny v průběhu roku 2025.