Zatímco onemocnění covid a vládní opatření mohou trvat měsíce, tak roušky, hlavně ty jednorázové, s námi zůstanou roky. Hlavně ty, kteří lidé pohodí v přírodě. Podle odbornice z Přírodovědné fakulty Univerzity Hradec Králové (UHK) Aleny Myslivcové Fučíkové mohou ústenky nakoupené například v hypermarketech, tlít v přírodě od 20 do 200 let.

Foto: Radek Drahný | Foto: Deník / VLP Externista

Nejen v Krkonoších, ale i na jiných místech republiky se v poslední době objevil nový invazivní druh – Ústenka obecná (Faciem larva vulgaris). Ta se do borů, hlohů a lučin dostala v souvislosti s nákazou covid-19, kdy ji sem zavlekli turisté, kteří v době panujících vládních opatření mění své návyky a místo do města vyrážejí do přírody.