„Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v hradecké diecézi tak již přesáhl 10 milionů korun,“ informovala v pondělí Jana Karasová z hradecké Diecézní katolické charity. Darované peníze podpoří především služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu.

Letošní sbírka, která se musela obejít bez tradičního koledování tříkrálových skupinek, byla výjimečná a ukázala, že i v těžké situaci lidé myslí na potřebné.

Bez živých koledníků však výtěžek významně klesl. Loni se vybralo 20,7 milionu korun, tedy dvojnásobek toho, co letos, předloni 18,5 milionu korun. Do letošní sbírky však lidé mohou přispívat až do 30. dubna na www.trikralovasbirka.cz a po celý rok dárcovskou SMS zprávou.

Například Oblastní charita v Hradci Králové darované peníze použije na výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách a další služby. Hospicovou péči z výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří také Charity v Červeném Kostelci, Pardubicích, Poličce a Litomyšli.

„V Rychnově nad Kněžnou z příspěvků obnoví vybavení Stacionáře sv. Františka, kde pomáhají lidem s handicapem a seniorům. Na Náchodsku, Orlickoústecku i v dalších regionech z darovaných peněz podpoří Charitní pečovatelskou službu, která pomáhá potřebným i v době covidové,“ informovala Jana Karasová. Charity v Trutnově, Dobrušce a Studenci z vybraných prostředků nakoupí zdravotní pomůcky na pomoc klientům terénních služeb. Na Jičínsku podpoří dobrovolnické programy na pomoc znevýhodněným dětem, seniorům a handicapovaným.Část výtěžku půjde i na pomoc indickým dětem.

„Děkujeme všem dárcům za podporu dobročinné Tříkrálové sbírky i v této nelehké době. Díky i všem, kteří Charitám umožnili umístit tříkrálové kasičky – úřadům, farnostem, obchodům, lékárnám, firmám a institucím, a také všem našim dobrovolníkům i pracovníkům za pomoc při organizaci netradičního ročníku sbírky,“ uvedla ředitelka Diecézní charity Anna Maclová.

Každá koruna pomáhá



Online koledníci budou rozdávat radost a pomáhat až do 30. dubna na www.trikralovasbirka.cz, kde mohou lidé podpořit Charitu, která pomáhá nemocným a potřebným v regionu. Do Tříkrálové sbírky lze přispívat po celý rok dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777 nebo darem na účet číslo 66008822/0800 u ČS, VS 777.