Východní Čechy /SOUTĚŽ DENÍKU/ - Agentury na průzkumy veřejného mínění se předhánějí ve volebních odhadech, kolik která strana získá ve volbách procent hlasů. Nechme však tyto, svými rozdílnými výsledky někdy až pochybné, výzkumy stranou. Nás totiž ve sněmovně budou zastupovat konkrétní poslanci. Kteří to budou?

Ilustrační foto. | Foto: Miroslav Elsnic

Východočechy budou ve sněmovně zastupovat konkrétní poslanci. Dvacet jedna lidí z masa a kostí z našeho regionu, jehož obyvatelům budou odpovědní. Bez ohledu na barvu jejich stranické knížky.

Kteří poslanci to budou? Čtenáři, zkuste je uhádnout!

Deník vyhlašuje velkou tipovací čtenářskou soutěž na jména 21 budoucích východočeských poslanců. V příští sněmovně totiž podle všeho zasedne 11 poslanců za Královéhradecký a 10 poslanců za Pardubický kraj.

Třicetilitrový sud královédvorského piva Tambor vyhraje ten čtenář či čtenářka, který před volbami uhádne nejvíc jmen budoucích poslanců. Vyhodnocení soutěže proběhne bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků.

Své tipy posílejte na adresu kamil.dubsky@denik.cz.

Během celé volební kampaně můžete tipy na budoucí poslance a jejich pořadí sledovat na stránkách tištěného Deníku, nebo na našem webu hradecky.denik.cz/volby.

Vyhrajte sud piva Tambor!

* Vítězný čtenář, který v soutěži Deníku uhodne nejvíc správných jmen 21 příštích východočeských poslanců, obdrží od Deníku 30litrový petajner (jednorázový plastový sud) královédvorského piva Tambor.

* Druhý nejúspěšnější čtenář vyhrává 20litrový petajner piva Tambor.

* Třetí v pořadí pak dárkové balení lahvového piva Tambor.

* V případě rovnosti počtu správných jmen vyhrává čtenář, který svůj tip zaslal dříve.

Své tipy na poslance posílejte na e-mail kamil.dubsky@denik.cz pod heslem volební soutěž. Nezapomeňte připojit své telefonní číslo a bydliště. Konec hlasování bude v okamžik zahájení voleb, tedy v pátek 25. října ve 14 hodin.

Vyhodnocení soutěže proběhne bezprostředně po volbách. Průběžné tipy, kterým kandidátům dávají čtenáři největší šance na zvolení do sněmovny, můžete sledovat na webu www.hradecky.denik.cz/volby.

Kandidujících stran a kandidátů je takové množství, že je nemožné je přetiskovat na stranách Deníku. Některé subjekty své lídry doposud nepředstavily, průběžně však kandidátky budeme na stránkách www.hradecky.denik.cz/volby doplňovat. Kompletní seznamy včetně volebních čísel kandidujících stran budou známy 3. října, kdy se rovněž objeví na volebním webu Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Pozor na zrádný efekt kroužkování

V soutěži Deníku o jména budoucích poslanců mají větší šanci obstát šťastní tipéři než zkušení politologové. Nasvědčují tomu výsledky posledních sněmovních voleb 2010, které výrazně ovlivnila tehdejší „kroužkovací" revoluce.



Tisíce voličů naštvaných na politické dinosaury v touze po nových tvářích uposlechly výzev na sociálních sítích a masivně využily možnost dávat jednotlivým kandidátům preferenční hlasy. A ze vzdoru ke zkostnatělým stranickým sekretariátům kroužkovaly neznámá jména ze spodních míst kandidátek.



Do sněmovny se tak z východních Čech dostali z posledních míst kandidátek lidé, kteří na nich původně figurovali jen co do počtu: poslanec ODS Jan Pajer z Velkého Třebešova na Náchodsku nebo Jan Chvojka z Chrudimě, který sloužil jako doplnění kandidátky ČSSD.



Zejména v Pardubickém kraji nezůstal kámen na kameni: z deseti poslanců za kraj svůj mandát tady obhájil jediný, ostatní byli nováčky. Ze dna kandidátky byli i dva ze tří pardubických poslanců ODS. A z deseti lídrů parlamentních stran v obou východočeských krajích se do sněmovny dostali jen tři…



Budou voliči kroužkovat i letos? „Doufejme. Když se podívám na některé kandidátky, na kterých zůstaly staré tváře, které sedí v Parlamentu někdy až dvacet let, tak zásadní generační výměna by byla potřeba," míní politolog Jiří Štefek.

KOMPLETNÍ KANDIDÁTKY:

ODS

Královéhradecký kraj - http://www.ods.cz/volby2013/kandidatni-listina/kralovehradecky

Pardubický kraj - http://www.ods.cz/volby2013/kandidatni-listina/pardubicky

ČSSD

Královéhradecký kraj - http://www.cssd.cz/volby/kandidatky/kralovehradecky-kraj/

Pardubický kraj - http://www.cssd.cz/volby/kandidatky/pardubicky-kraj/

TOP 09

Královéhradecký kraj - http://www.top09.cz/volby/2013-poslanecka-snemovna/#kand

Pardubický kraj - http://www.top09.cz/volby/2013-poslanecka-snemovna/#kand

KDU-ČSL

Královéhradecký kraj - http://kdu-csl.cz/getmedia/b0564d02-362c-4856-a901-08e72ad3190b/KDU-CSL---KL-PSP2013-HKR.pdf.aspx

Pardubický kraj - http://kdu-csl.cz/getmedia/48f1bb7a-42a1-4f8a-a749-055db5acc3e3/KDU-CSL---KL-PSP2013-PCE.pdf.aspx

KSČM

Královéhradecký kraj - http://www.kscm.cz/volby-a-akce/kralovehradecky-kraj

Pardubický kraj - http://www.kscm.cz/volby-a-akce/pardubicky-kraj



Strana zelených

Královéhradecký kraj - http://www.zeleni.cz/kralovehradecky-kraj/

Pardubický kraj - http://www.zeleni.cz/pardubicky-kraj/

Strana svobodných občanů

Královéhradecký kraj - http://volby.svobodni.cz/kandidati/kralovehradecky/

Pardubický kraj - http://volby.svobodni.cz/kandidati/pardubicky

Ano

Královéhradecký kraj - http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/aktuality/tiskove-zpravy/predstavujeme-lidry-kandidatek-ve-vsech-krajich-12670.shtml#_kralovehradecky

Pardubický deník - http://www.anobudelip.cz/cs/o-nas/aktuality/tiskove-zpravy/predstavujeme-lidry-kandidatek-ve-vsech-krajich-12670.shtml#_pardubicky

SPOZ

Královéhradecký kraj - http://files.spoz2013.cz/upload/3.%20kralovehradecky2013.pdf

Pardubický kraj - http://files.spoz2013.cz/upload/3.%20parbubick%C3%BD2013.pdf

Úsvit přímé demokracie

Královéhradecký kraj - http://www.hnutiusvit.cz/kandidati-2013/kralovehradecky-kraj/

Pardubický kraj - http://www.hnutiusvit.cz/kandidati-2013/pardubicky-kraj/

Česká pirátská strana

Královéhradecký kraj - http://www.pirati.cz/regiony/kralovehradecko/volby2013/kandidatka

Pardubický kraj - http://www.pirati.cz/regiony/pardubicko/volby2013/kandidatka

Kandiátní listiny dalších stran a hnutí najdete například na webech krajských úřadů nebo na stránkách Českého statistického úřadu