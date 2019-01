Hradec Králové – Jeden jediný rok vlála nad Královéhradeckým krajským úřadem tibetská vlajka. Tímto aktem vyjadřují příznivci po celém světě podporu okupovanému Tibetu. Letos ovšem bude vlajka v bývalém pivovaru chybět.

Na stožáru před hradeckou radnicí opět zavlála 10. března 2010 vlajka Tibetu. | Foto: DENÍK/David Taneček

Na pravidelném zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se totiž rozhořela ostrá debata, jestli vlajku opět vyvěsit a hlavně zda loňské usnesení je platné na věčné časy nebo ne.

„Z podkladů ani ze samotného usnesení nevyplývá, že by bylo časově omezené. Pokud by ho chtěli někteří zastupitelé zrušit, tak by to měli odhlasovat," myslí si zastupitel Vladimír Derner (KDU-VPM).

Situace v Tibetu

Historické území Tibetu leží ve střední Asii. V minulosti byl Tibet nezávislým královstvím. Od padesátých let 20. století je naprostá většina původního území okupována Čínskou lidovou republikou. Před intervencí Čínské lidové republiky byl Tibet po několik desetiletí, mezi 1. březnem 1913 a 23. květnem 1951, fakticky nezávislým státem. Zhruba polovinu historického území dnes zabírá Tibetská autonomní oblast patřící pod komunistickou Čínskou lidovou republiku. Zastánci Tibetu volají po obnovení samostatnosti a označují nadvládu Číny jako okupaci. Stejný názor má tibetská exilová vláda v čele s dalajlámou. Na hranicích s Nepálem se tyčí nejvyšší hora světa Mount Everest.

To si ale vládnoucí koalice nenechala líbit. Ostře se proti tomu ohradil například Jan Birke (ČSSD), starosta Náchoda, poslanec a zastupitel. „Vycházel jsem z rozpravy, že usnesení platí jen pro daný rok. Pan Derner má jiný názor, ale to je v politice normální. Každopádně budu případně hlasovat stejně jako vloni proti vyvěšení. Své názory neměním," pronesl během schůze Jan Birke.

Na závěr jednání zastupitelstva opravdu koalice zařadila do programu bod o tom, zda-li vyhoví spolku Lungta a vyvěsí u budovy krajského úřadu tibetskou vlajku.

„Jsem velice rád, že tento návrh padl. Vyjasníme si tak usnesení z loňského roku, jestli platí na věčné časy nebo jen na příslušný rok. Žádost na letošní rok je totožná jako loňská, určitě je někde uložená v počítači, jen se změní datum a pošle se na kraj. Pokud bychom trvali na tom, že platí na věčné časy, tak jsme si to samé mohli říct loni," uvedl při rozpravě před hlasováním hejtman Lubomír Franc (ČSSD).

Hlasování opozice ale shazovala. „Usnesení platí dokud se nezruší. Víme, že opozici zastihla marodka a je snaha koalice toho využít, aby byla zjevná podpora totalitního režimu," rozčiloval se Vladimír Derner.

Při loňském hlasování nebyla koalice jednotná a opozice v plné síle. Ani letos ale nehlasovali všichni členové KSČM a ČSSD jednotně. „Chci se k tomu postavit čelem a jsem rád, že budeme znovu hlasovat. Po loňském hlasování jste mě považovali za blbce, protože se prohlašovalo, že kvůli mému hlasu se vlajka vyvěsí. Věděl jsem, o čem hlasuji a opět příčetně zvednu ruku pro," hájil svůj názor Miroslav Antl (ČSSD).

Při hlasování o osudu tibetské vlajky na půdě krajského úřadu zvedlo pro návrh ruku sedmnáct zastupitelů, z toho byli dva z koalice – Miroslav Antl a Otakar Kalenda (oba ČSSD). Proti bylo jedenáct zastupitelů a hlasování se zdrželo deset z nich. Vlajka tak letos nad úřadem vlát nebude.

Naopak u hradecké radnice pravděpodobně chybět nebude. Radní o tom budou teprve jednat. Hradec Králové byl v roce 1996 jedním ze čtyř prvních měst, kde tibetská vlajka vlála a až na roky 1999 až 2002, tomu tak bylo vždy.