Středy doktora Středy: Zdravému vaření se dá naučit i ve škole

Východní Čechy - Základem pro hubnutí je redukční dieta a pohyb, to už všichni čtenáři této pravidelné rubriky vědí. Také většinou víte, co by měl člověk v rámci diety jíst a pít, čemu by se měl vyhýbat a na co si dát pozor. Obecné povědomí o dietním vaření není tolik rozšířeno. Svědčí o tom spousty dotazů, které od hubnoucích přicházejí.

Handicapovaní žáci Střední školy Euroinstitut se učí zdravě vařit. | Foto: archiv autora

Nejen v rámci hubnutí, ale také v rámci zdravé životosprávy se nedoporučují moučná jídla, jakými jsou například zahušťované omáčky či polévky, knedlíky apod. Jak je ale nahradit, když jsme na ně celý život zvyklí a nedokážeme se jich vzdát? Pokud chystáte omáčku a potřebujete, aby byla hustá, vyzkoušejte jednou místo bílé pšeničné mouky nějakou jinou, například pohankovou, ovesnou či rýžovou. Ještě vhodnější je zahušťování rozmixovanou uvařenou cuketou nebo dýní, ale dá se použít i brokolice nebo květák. I tučná smetana je lepší než klasická bílá mouka. Chcete-li mouku, potažmo lepek, úplně vynechat, nabízí se v poslední době populární rezistentní kukuřičný škrob. Reklamu mu dělá známý dietolog Petr Havlíček. V případě, že držíte dietu omezující sacharidy, jakou je například Dukanova dieta, dieta StředaForm či ketodieta, můžete na zahuštění použít sójovou mouku. Obsahuje pouze malé množství sacharidů. Jen je třeba si uvědomit, že její zahušťovací schopnost není taková jako u pšeničné mouky. Obalovaná klasika Máte rádi pořádný vepřový nebo kuřecí řízek? A co takhle obalovaný sýr? I tato jídla jdou udělat zdravě, bez mouky, bez zbytečných sacharidů a tuku. Klasický trojobal je v podstatě mouka, vajíčko a strouhanka. Strouhanka je opět z mouky. Obalíte-li v trojobalu maso nebo sýr a osmažíte na pořádné vrstvě oleje, vyrobíte opět kalorickou bombu. Namísto mouky můžete zkusit žitnou vlákninu. Smíchejte ji s vejcem, vznikne těstíčko, ve kterém obalíte maso nebo sýr a můžete smažit. Ne však v olejové lázni, ale stačí na pár kapkách oleje. Vyzkoušejte i jiný než slunečnicový či řepkový. V obchodech seženete olivový, sezamový nebo rýžový. Tipů a rad na to, jak připravovat zdravá a dietní jídla, je spousta. Existuje také celá řada odborných kurzů vaření. Zdravě vařit se však učí i na školách. Nedávno byl v televizi pořad, kde se učili dietně vařit i mentálně handicapovaní žáci. Střední škola Euroinstitut je učí zdravému životnímu stylu. A žáci se naučili vnímat zdravé stravování jako něco normálního, ne nadstandardního. Je škoda, že zatím se mezi žáky na školách zdravá výživa moc neujala. Děti i dospělí žáci upřednostňují pamlsky z automatů. Mnoho dětí ve školách soutěží v tom, kdo má luxusnější a dražší bagetu ke svačině. A pokud je poblíž školy fast-food, buďte si jisti, že hranolky a koupené hamburgery půjdou na odbyt víc než zeleninové saláty. Proto si počin Střední školy Euroinstitut a jejich zdravého vaření určitě zaslouží pozornost.

Autor: Redakce