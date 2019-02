Východní Čechy - V obchodech často najdete lněná semínka, na která se pějí ódy. Jak jsou zdravá, vhodná při dietě, dokonce pomáhají proti rakovině… Pravda je někde napůl. Výrobci bohužel ze semínek odstranili slupky. A právě ty jsou ideálním zdrojem nerozpustné vlákniny.

Olej z lněného semínka | Foto: archiv Leoše Středy

Největší využití v dietním jídelníčku najdeme pro sušené lněné plody, tedy semínka se slupkami. Z nich si můžeme mletím vyrobit lněnou vlákninu. Použitím ručního nebo elektrického lisu lze ze semínek vymačkat lněný olej. I jeho účinky na organizmus jsou velmi pozitivní, dokonce o něm vzniklo několik knih.

Lněnou vlákninu doporučuje MUDr. Leoš Středa v naší deníkovské ordinaci v České Třebové a také tamější lékárna ji pro hubnoucí pacienty dodává. V prodejnách zdravé výživy za vlákninu často označují očištěné lněné semínko, kterému slupka chybí, a to je špatně. Vláknina je jen zčásti obsažena v samotných lněných semínkách. Většina je jí ve slupkách. Namletím semínek včetně slupek získáme konzumovatelnou lněnou vlákninu, kterou můžeme používat do vaření, nápojů či jen tak přidávat do jogurtu nebo müsli.

Podívejte se na nejrůznější recepty na webu www.nadvaha.cz. Při hubnutí dodává našemu organizmu mnoho prospěšných látek. Po požití lněná vláknina projde trávicím traktem a cestou na sebe nabaluje škodlivé látky usazené ve střevech. Právě proto se jí mnohdy přezdívá „střevní kartáč".

Lněný olej

Je další produkt ze lnu. Tato tekutina obsahuje největší množství Omega-3 mastných kyselin ze všech potravin. Omega-3 je esenciální mastná kyselina, která pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi a také ve značné míře podporuje imunitu. Nedostatek této kyseliny v těle se často projevuje například nadměrnou tvorbou lupů, slabými a lámavými nehty a vlasy, únavou, popraskanou kůží na patách anebo také kožními onemocněními, jako jsou akné, ekzém či lupénka.

Hřejivé polštářky

Když už jmenujeme blahodárné účinky lnu, nesmíme, zapomenout na lněné polštářky. Ty sice neužijme tolik při hubnutí, ale jsou pomocníkem při bolestech kloubů, zad nebo krční páteře. Nečekejte zázračný všelék: jde o obyčejný hřejivý polštářek. Takovýto polštářek stačí nahřát 2 minuty v mikrovlnné troubě a dlouho poté vydrží teplý. Je to proto, že náplň tvoří lněné semínko se slupkami, někdy se však používají také pohankové slupky. Len je hutnější a drží teplo déle než lehké slupky z pohanky, proto je vhodnější. Teď v létě nemá smysl hovořit, jak se hodí v chladných dnech, kdy si jej dáme pod peřinu k nohám či jako ohříváček pro miminko při delší zimní procházce. Lněné semínko se slupkami naštěstí funguje i opačně, takže v ledničce z něj připravíme přenosný chladič. Před použitím pár minut do mrazáku a máme dlouhodobý zdroj chladu.