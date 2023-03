Přesto mu ministerstvo vnitra zřídilo datovou schránku pro komunikaci s úřady. Nová zákonná povinnost ho vyburcovala k tomu, aby živnostenské oprávnění zrušil. „Živnost jsem měl uspanou na maximální počet let, nepodnikám a nechci se k tomu vracet. Nevím, proč bych měl datovou schránku mít. K ničemu ji nepotřebuji. To mě donutilo jít živnost zrušit,“ vysvětlil Miroslav Hanuš, proč byl dalším z řady žadatelů o ukončení podnikatelské činnosti.

699 zrušených živností v únoru

Živnostenský úřad v Trutnově registruje v posledních dnech podobných případů velké množství. V únoru požádalo o zrušení živnosti 699 lidí. Mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková potvrdila, že hlavním důvodem je v drtivé většině případů zřízení datové schránky. „V úředních dnech je na živnostenském úřadě přetlak, kapacita přepážek je plně vytížena. Na úřad přichází řada seniorů, kteří mají pozastavenou živnost a chtějí ji zrušit. Doporučujeme proto využívat i další pracovní dny, úterý, čtvrtek a pátek,“ uvedla Dědková. Například v minulém týdnu vyřizoval úřad 293 žádostí o zrušení živnosti.

„Je to zbytečné, nemá to smysl,“ připojil se do zástupu žadatelů o zrušení živnosti Jiří z Trutnova. Třicet let podnikal, před pěti lety živnost pozastavil. „Když mi přišel dopis na zřízení datové schránky, byl to pro mě impuls, abych šel hned zrušit živnostenské oprávnění. Byla to rychlovka,“ odcházel spokojeně.

Podle výkladu ministerstva vnitra pozastavení živnosti nemá vliv na zřízení či znepřístupnění datové schránky. Datová schránka bude zřízena i subjektům, které mají živnost pozastavenou. „Důvodem nezřízení či znepřístupnění datové schránky je pouze výmaz subjektu ze zákonem stanovené evidence, tedy ukončení podnikání,“ vysvětlilo ministerstvo vnitra v oficiálním dokumentu.

Někteří lidé datovou schránku vítají

Naproti tomu někteří podnikatelé digitální formu komunikace s úřady vítají. „Zřízení datových schránek mi nevadí. Naopak vítám, že komunikace s úřady bude online. Datovou schránku s manželem využíváme, nemáme s tím žádné špatné zkušenosti,“ řekla Silvie Šnajdrová ze Žacléře, která přišla na živnostenský úřad přihlásit novou firmu.

Digitální způsob komunikace s úřady bude vyhovovat rovněž Janu Bartošovi z Trutnova. „Jsem živnostník jen pár měsíců a teprve se seznamuji se svými povinnostmi. Zároveň jsem člověk, pro kterého nepředstavuje návštěva pošty a úřadů zrovna oblíbenou činnost. Proto bych si datovou schránku dříve či později zřizoval sám, už jen z pohodlnosti,“ přiznal. „V tomto případě relativně krok státu vítám. Pochopím však, že pro někoho to může být zbytečné, až byrokratické,“ dodal Jan Bartoš.

Největší část z nových držitelů datových schránek tvoří podnikající fyzické osoby (živnostníci či OSVČ). Stát rovněž zřizuje datovou schránku všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace.

Právnickým osobám a živnostníkům se rozesílají přístupové údaje dopisem. Podle ministerstva vnitra budou datové schránky následně automatizovaně zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

Ministerstvo vnitro zřizuje od letošního ledna do konce března celkem 2,2 milionu nových datových schránek na základě zákona o elektronické konverzi dokumentů. Zhruba dva miliony z nich tvoří OSVČ, které mají IČO (včetně OSVČ s pozastavenou živností), dalších zhruba 200 tisíc datových schránek získají právnické osoby neobchodního charakteru. Jde například o spolky, společenství vlastníků bytových jednotek nebo nadace. Povinné datové schránky se nakonec nebudou zřizovat běžným občanům, kteří se státem komunikují online přes elektronickou identitu, ale jen subjektům vedeným v registru osob. „Přes datovou schránku vyřešíte 96 procent agend se státem a obcemi online. I proto doporučuji, aby si lidé datovku zřizovali. Běžné občany nebudeme do ničeho nutit a zřízení zůstane dobrovolné. O výhodách datovek ale začneme občany ještě více přesvědčovat,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan.