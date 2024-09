Neděle 8. září bude ve znamení oslav Regionálního dne železnice. Hlavním dějištěm se od 9 do 16 hodin stane depo trutnovského hlavního nádraží.

Návštěvníci se mohou těšit nejen na prezentaci železničních vozidel všech druhů a velikostí, ale také na živou hudbu a celodenní zábavu pro děti i dospělé. Železniční nadšenci si pak budou moci na vlastní kůži vyzkoušet století vývoje české železnice v podobě jízd parním vlakem taženým historickou lokomotivou Všudybylkou a moderních motorových jednotek RegioFox. Při zahájení dne železnice také budou vylosování výherci soutěže s Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje a Českými drahami. Akce se koná za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

„Tradiční podkrkonošský železniční svátek v Trutnově nabídne velice zajímavý program pro celou rodinu. Jeho vrcholem budou nepochybně jízdy historickými parními vlaky v čele s parní lokomotivou 354.195 Všudybylka, která letos slaví 99. narozeniny. Zaveze zájemce nejen do Trutnova, ale třeba i do Vrchlabí nebo Červeného Kostelce,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele ČD pro osobní dopravu, a dodává: „Díky tomu dáme návštěvníkům i jedinečnou možnost zažít téměř sto let vývoje železnice na vlastní kůži. Po 9. hodině dopolední se totiž na trutnovském hlavním nádraží Všudybylka potká s naší nejmodernější motorovou jednotkou RegioFox, která už brázdí tratě v Královéhradeckém kraji.“

Proč se slaví Den železnice? Den železnice se každoročně slaví v průběhu září jako vzpomínka na den 27. září 1825, kdy na svou první cestu vyjel vlak vynálezce parní lokomotivy George Stephensona. Tento vlak spojil britský Stockton a Darlington..

„Minulý rok jsme na Regionálním dni železnice návštěvníky seznámili s nejmodernějšími jednotkami RegioPanter a RegioFox. Celkem 40 těchto vlaků bude v následujících letech jezdit na tratích v Královéhradeckém kraji. Jsem velice rád, že se naše vize stala skutečností a že obnovou projde většina vlaků v našem kraji. Na trati mezi Týništěm nad Orlicí, Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou už jezdí sedm nových RegioPanterů. Se čtyřmi RegioFoxy se cestující nově potkávají na trati mezi Trutnovem a Martinicemi, ke kterým letos přibyde dalších 12 jednotek například i na trati mezi Hradcem Králové, Meziměstím a Broumovem. Kdo ještě neměl možnost si nové vlaky prohlédnout zblízka, může se s nimi svézt v rámci prezentační jízdy letošního Regionálního dne železnice,“ uvádí hejtman Martin Červíček. Připomněl také, že vloni kraj zahájil soutěž s Veřejnou dopravou Královéhradeckého kraje, díky které bylo možné poznávat region. Během Regionálního dne železnice proběhne losování výherců soutěže.

Parní vlak v čele lokomotivou Všudybylkou dorazí z Hradce Králové do Trutnova již v sobotu 7. září s příjezdem na hlavní nádraží v 16:28. Během neděle pak historická souprava zajistí hned tři vyhlídkové jízdy, dvě přes Vrchlabí (odjezdy z Trutnova hl.n. v 06:50 a 13:55) a jednu přes Malé Svatoňovice a Červený Kostelec (odjezd z Trutnova hl.n. v 10:10). V 16:28 se pak vydá zpět do krajského města.

K cestě do Trutnova je v neděli možné využít i speciálně vypravenou jednotku RegioFox z Hradce Králové, která přijíždí do Trutnova v 09:01. Jízdné v tomto vlaku je navíc zdarma, cestující obdrží pamětní jízdenku. Po příjezdu do Trutnova proběhne křest jednotky a uvnitř RegioFoxu následně i autogramiáda hráčů FC Hradec Králové Václava Pilaře a Adama Vlkanovy.