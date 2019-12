Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl na Twitteru oznámil, že stavební úřad v Trutnově vydal ve středu 11. prosince územní rozhodnutí na stavbu dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. "Na tento 21,5 km dlouhý úsek dálnice D11 se již nyní zpracovává dokumentace pro stavební povolení a v případě nabytí právní moci územního rozhodnutí bychom chtěli už v příštím roce zahájit výkupy pozemků," sdělil ředitel ŘSD, který na Twitteru dokonce zveřejnil obrázek s vydaným územním rozhodnutím Městského úřadu Trutnov. Předpokládaná cena stavby je 12 miliard korun bez DPH.

V Královci se napojí česká dálnice D11 na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři. | Foto: Deník/Michal Fanta

Na trase jsou navrženy dva tunely, sedm protihlukových stěn, tři mimoúrovňové křižovatky ve Stříteži, Poříčí a Královci a třináct větších mostů, které jsou delší než 100 metrů. Z toho jsou tři velké mostní objekty: 715 metrů dlouhý most Poříčí, 670 metrů dlouhý most přes údolí říčky Ličná u Bernartic a 350 metrů dlouhý most Lampertice.