Stavba lanovky na vrchol Sněžky má malé zpoždění

Pec pod Sněžkou - Nová lanovka na nejvyšší českou horu Sněžku by mohla až na vrchol jezdit od poloviny února. Zatím zařízení vozí turisty pouze do mezistanice na Růžovou horu. Lanovku, která je pro veřejnost v provozu od 21. prosince, už využily desítky tisíc lidí. Řekl to náčelník lanové dráhy Jiří Martinec.

Lanovka na Sněžku | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Spuštění provozu horního úseku lanovky na Sněžku nabírá zpoždění, například při otevření úseku na Růžovou horu starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek řekl, že by až na vrchol měla lanovka jezdit v lednu. „Teď se ještě dokončují některé práce na horním úseku. V tomto a v příštím týdnu se udělají zkoušky a poté by se lanovka mohla rozjet až na Sněžku," řekl Martinec,. S fungováním lanovky je zatím spokojený. Zařízení například bez potíží zvládlo i silné víkendové mrazy. O jízdu novou lanovkou byl velký zájem především během silvestrovského týdne, například 30. prosince stáli lidé ve frontě na lanovku zhruba 1,5 hodiny. „Během svátků byl skutečně velký nápor. Během ledna je zájem mírnější, ale to je každoročně," řekl včera Martinec a dodal, že denní návštěvnost lanovky závisí především na počasí. „Když je hezky, tak dorazí zhruba 500 až 600 lidí denně," řekl Martinec. Včera však kvůli mlze a sněžení dorazilo jen málo návštěvníků. Nová lanovka za více než 300 milionů korun má čtyřmístné kabiny místo otevřených dvousedaček. Jízda až na vrchol se díky vyšší rychlosti nové lanovky zkrátí z dřívějších 25 na 16 minut. Hodinová kapacita lanovky zůstala na základě podmínek ochránců přírody na 250 lidech. To při otevření lanovky v prosinci kritizoval bývalý prezident Václav Klaus. Kapacitu lanovky označil za přiškrcenou a vyslovil obavu z velkých front, kterými byla za pěkného počasí pověstná stará lanovka.

Autor: ČTK, Redakce