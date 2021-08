Do nečekaných problémů se dostala výstavba domova pro seniory, který vzniká v Hostinném na místě nevyužívané bývalé základní školy ve Sluneční ulici. Její rekonstrukce a vybudování přístavby má přinést 56 lůžek, otevření se plánovalo na 1. června příštího roku. Nyní to tak ale rozhodně nevypadá. Investor musí hledat novou firmu, která bude ve výstavbě pokračovat. Co se přihodilo? "Společnost, která původně stavbu realizovala, odstoupila od smlouvy. Vypsali jsme nové výběrové řízení a čekáme na nabídky," řekl Radek Šedivý ze společnosti Nathaniel Hold, který má na starosti výstavbu v Hostinném.

"Výstavbu pro koncesionáře, kterým je společnost Nathaniel Hold, prováděla od začátku tohoto roku společnost Emexkon. Z důvodu, že tato společnost stavební práce zastavila a staveniště opustila, poptává koncesionář v současné nového zhotovitele stavby," konstatovala starostka Hostinného Dagmar Sahánková.

Domov pro seniory v Hostinném dosud chybí. Radnice o jeho výstavbu velice stála, ve městě je pouze dům s pečovatelskou službou.

Investorem domova pro seniory v Hostinném je společnost Nathaniel Hold, která patří do holdingu firmy AHC, provozující například sanatorium v Trutnově v Novodvorské ulici a další léčebny dlouhodobě nemocných a domovy pro seniory v republice. Město s ní uzavřelo koncesní smlouvu. To znamená, že radnice sice zaplatí 20 milionů z celkových 66 na výstavbu a bude přispívat na provoz, ale budova a pozemek zůstanou v jejím majetku, investor bude platit městu nájem. Město Hostinné má také garantových 20 lůžek pro obyvatele. Cena za pobyt seniora bude zastropovaná podle vyhlášky o poskytování sociálních služeb (380 Kč za den).

"Společnost, která původně stavbu realizovala, odstoupila od smlouvy," odpověděl na dotaz Deníku Radek Šedivý ze společnosti Nathaniel Hold, který má na starosti výstavbu v Hostinném. "Učinila tak po skončení zhruba devadesáti procent všech bouracích prací. K důvodům, proč skončili, se nechci příliš vyjadřovat," řekl.

Společnost Nathaniel Hold vypsala nové výběrové řízení a čeká na nabídky. Kdy bude stavba pokračovat, to je ve hvězdách. Zástupce investora potvrdil, že se jedná o velkou komplikaci. "Těžko předpokládat, kdy stavba bude pokračovat. To se nedá v tuto chvíli vůbec říct. Vzhledem ke komplikacím, které se stavbou vznikly a nikoliv naší vinou, by mělo dojít ke schůzce s vedením města, kde se bude situace řešit," uvedl Šedivý.

Deník opakovaně požádal o vysvětlení situace rovněž zástupce stavební firmy Emexkon, do uzávěrky vydání ale neodpověděli.

Hostinné se záměrem výstavby chybějícího domova pro seniory zabývalo několik let. "Poté, co kraj přesunul speciální školu do prostor střední školy na jiné místo ve městě, jsme hledali pro budovu využití. Objevili se tři zájemci, všichni měli ideu vybudovat domov pro seniory. Nechtěli jsme se budovy zbavovat, proto jsme vypsali koncesní řízení, do kterého se přihlásila jediná firma. Byl to složitý, dvouletý proces, který schválilo ministerstvo financí," vysvětlila starostka Hostinného Dagmar Sahánková.