„To snad není možné, kam se to nechalo zajít,“ vrtí nevěřícně hlavou při pohledu na bujnou vegetaci žena středního věku. „Bylo to tady vyhlášené, trávila jsem tu pořádný kus léta. Tady jsme mívali roztaženou deku,“ ukazuje do míst zralých na zásah motorovou pilou. Mezitím hasiči naplnili čtyři gumové bazény a díky šplouchajícímu se dorostu byla atmosféra plovárny alespoň částečně dosažena.

Happening za obnovu novoměstského koupaliště se konal v sobotu. Už více než dva roky uplynuly od sepsání petice za obnovu novoměstského koupaliště. Díky 2200 podpisům vznikla Pracovní skupina Koupaliště, jejímž úkolem je docílit vzniku biotopového koupaliště, jehož stavební i provozní náklady by byly ve finančních možnostech města. Že by ale jedenáctičlenná skupina táhla vyloženě za jeden provaz, se rozhodně říci nedá.

„Bohužel ze strany úřadu se koná minimálně a vytváří se neopodstatněné překážky,“ říká iniciátor myšlenky obnovy koupaliště Jiří Podolský. Ten se spolu s ostatními dobrovolníky postaral také o to, že bezmála 250 lidí, kteří se happeningu na koupališti zúčastnili, měli kde si rozprostřít deku. „Před 14 dny tady byla zhruba metrová tráva. Ta se posekala a teď jsme udělali brigádu a prostranství vyčistili,“ říká.

Areál může žít několik měsíců v roce

Mezi řečníky, kteří příchozí seznámili s činností skupiny, byli pouze ti, kteří o vybudování biotopového koupaliště usilují. Zástupci radnice, kteří obnovu koupaliště za prioritu nepovažují, na happening nedorazili.

„Když se podíváme do historie, tak jsme přesvědčeni o tom, že do tohoto údolí to prostě patří. Je to část města, která je nevyužitá. Nemluvme pouze o koupališti – správně se to nazývá Letní areál Metuje a to místo může žít několik měsíců v roce,“ uvedl zastupitel Milan Slavík, který nevidí mimořádné zádrhele, které by výstavbu znemožnily.

Optimistou je i Vladimír Brož, který má čtyřicetiletou praxi v oboru pozemních staveb. „Chceme společně s architektem Vojtěchem Lichým ukázat městu, že se koupaliště dá postavit za přijatelné peníze. Proto cesta biotopu je vhodná, je to přírodní prostředí a investice by byly 30 až 35 milionů korun. Pokud by se budovalo koupaliště na zelené louce, tak by ten rozpočet byl 120 milionů korun. Proto jsme hledali jinou cestu,“ říká Brož.

Dotace na brownfield

Podle Brože se schůdná cesta najít podařila – v podobě registrace areálu do národní databáze brownfieldů, na jejichž využití se dá čerpat zajímavá dotace ve výši až 80 procent nákladů – 60 procent z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších 20 procent z jiných zdrojů.

Jediný problém, který by zabránil čerpání dotace je ten, že se plocha nachází v záplavovém území stoleté vody řeky Metuje. Proto je nyní aktuální otázkou protipovodňový val. Jeho výstavba je snad už na dobré cestě, v současnosti se rodí projekt, který podpořilo i zastupitelstvo schválením 300 tisíc korun na jeho dokončení. „Val by měl být 160 metrů dlouhý a 150 centimetrů do země a 30 až 80 centimetrů nad povrch. Jako nejlevnější varianta se jeví betonová zídka, která by byla zarovnána a nebude narušovat terén,“ doplnil Vladimír Brož.

Sobotní happening pokračoval zábavou a losováním výherců bazénů. Jeden z nich věnoval výherce školce Pod Výrovem a hned se přihlásil další, který k němu zaplatí filtraci. Organizátorům málem vybouchlo občerstvení, protože původně dohodnutý „stánkař“ svou účast o den dříve odpískal. Z neoficiálních zdrojů se u Metuje proslýchalo, že ho někdo postrašil, že pokud přijde na toto setkání, dostane velkou pokutu.