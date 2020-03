„Na Instagram a Facebook jsme ihned po uzavření sportovišť umístili první příspěvky s gymnastickou a atletickou výzvou. Vybídli jsme cvičence, aby se při cvičení vyfotografovali nebo natočili krátká videa. Od té chvíle nám začaly přicházet příspěvky, jak děti doma posilují, běhají či skáčou přes švihadlo. V naší sokolské župě Podkrkonošské-Jiráskově se do podobných aktivit zapojil především Sokol Dvůr Králové n. Labem, Sokol Police nad Metují a Sokol Jaroměř. Děti jsou motivovány získáváním bodů do celoročního hodnocení i tím, že až nouzový stav skončí, neztratí nic ze své dobré fyzičky, kterou v Sokole získaly,“ uvedla Pavlína Špatenková, vzdělavatelka sokolské župy a cvičitelka Sokola ve Dvoře Králové. Právě v její jednotě například vzniklo metodické video pro gymnasty, jak doma trénovat a posilovat, které natočili bratři Schreiberovi.

„Postupně se do výzev zapojují další sokolské jednoty i jiné sportovní instituce a snaží se nabízet dětem i dospělým aktivní využití času, který nyní mají. S výborným počinem přišel Sokol Lomnice nad Popelkou, který denně od 19 hodin vysílá 45 minutové cvičení, které vede tamní náčelník Petr Sádek. Od pondělí startuje podobná nabídka pro cvičení rodičů s dětmi, které povede třikrát týdně od 16 hodin Jiří Müller, Ladislav Toncar a Dagmar Toncarová ze Sokola Maxičky. Samozřejmě, že se členové Sokola zapojili také do šití roušek a pomoci starším bratrům a sestrám,“ dodává Pavlína Špatenková, která zveme zájemce alespoň do virtuálních tělocvičen.