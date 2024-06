/ROZHOVOR/ Velký svátek pro Sokol čeká v neděli odpoledne Turnov. Při deseti skladbách bude cvičit přibližně tisíc pět set žen, mužů a dětí na stadionu Sokola. Krajský slet, který se koná každých šest let, doplní i ukázky různých sportů a také jeden pokus o vytvoření českého rekordu. Ten je inspirovaný ziskem první zlaté medaile pro Československo, ve šplhu na laně jí získal před sto lety sokol Bedřich Šupčík. Na krajský sraz se těší za pořadatele i náčelník T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou a sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy Petr Sádek.

Na krajský sraz se těší za pořadatele i náčelník T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou a sokolské župy Krkonošské-Pecháčkovy Petr Sádek. | Foto: archiv Petra Sádka

Začněme vaším příběhem, jak jste se vlastně stal členem České obce sokolské?

Jsem u Sokola už odmalička. Pak následovalo období pauzy vyplněné studijními povinnostmi, na liberecké univerzitě jsem vystudoval učitelství tělocviku a zeměpisu a vrátil se zpět do Lomnice nad Popelkou a opět se začal více věnovat sokolským aktivitám. Ty se postupně nabalovaly a jak jsem stále více pronikal do zákulisí všesokolských sletů, stal jsem se nejdříve náčelníkem župy a nakonec i České obce sokolské. A pro ten letošní slet jsem se kromě organizace pustil do tvorby hromadných skladeb.

Zaujalo mě, že jste spoluautorem hromadné skladby Rocková symfonie, která je určena pro dorostence a dospělé. Jak probíhala tvorba této skladby?

Vše začíná asi tři a půl roku před slety, kdy Česká obec sokolská vyhlásí konkurz na hromadné skladby. Následuje tvorba námětu, výběr hudby, určení cílové skupiny a vytvoření pohybového konceptu. Připraví se choreografie a základní postavení. Je potřeba sladit vše od choreografie po základní představy o skladbě, které se předkládají výběrové komisi. Komise vybírá z předložených návrhů skladby pro každou věkovou kategorii. Letos je jich připraveno 11.

Krajský slet v Turnově přivítá 1500 cvičenců. Nad stadionem přeletí gripeny

Jak vás Sokol obohacuje v osobním a profesním životě, a co vám naopak bere?

Bere mi hodně volného času, který bych mohl věnovat rodině a blízkým. Na druhou stranu mi dává mnoho přátel nejen ve městě, ale i po celé republice a dokonce i v zahraničí. Dává mi pocit, že dělám něco užitečného pro společnost, když se podaří přilákat nové lidi do Sokola, kteří k pohybu neměli vztah a dostanou se k němu až ve starším věku.

Zmiňoval jste, že učíte tělocvik. Využíváte sokolské cvičení během výuky?

Určitě. Vědomosti ze studia i zkušenosti z výuky ve škole mohu uplatnit v Sokole a naopak. Sokol má svoji ústřední školu, která připravuje školení a semináře pro cvičitele, takže poznatky se dají přenést i do školy. Učím na gymnáziu v Turnově a tyto dvě oblasti se dobře prolínají.

Co pro vás představuje letošní slet?

Na letošním krajském sletu spolupracují všechny tři župy, který působí na území Libereckého kraje, a to župa Jezdecká, Jizerská a Krkonošská. A dohromady jsme připravili sérii asi patnácti akcí – projekt Sletový rok v Libereckém kraji. Zahájili jsme to v září výstavou v Krajské vědecké knihovně v Liberci a pokračovali jsme přes sportovní a společenské akce. Obnáší to více jak dva roky intenzivní práce, domlouvání a vzájemné spolupráce. No a teď už vlastně směřujeme k tomu hlavnímu, což je Krajský všesokolský slet v Turnově, kde samozřejmě největší pořadatelský podíl na tom má sokolská jednota v Turnově, protože jsou hostiteli toho krajského sletu. Konkrétně já mám na starosti program nedělního osvětového odpoledne. To znamená dát dohromady v podstatě komunikaci s cvičiteli z celého kraje a z jiných jednot i z ostatních krajů. Bavíme se tady zhruba o patnácti set cvičenců, kteří vystoupí, a ten program se musí sladit. A není to úplně jednoduchý, protože všichni mají své specifické potřeby, navíc někteří cvičí ve více skladbách a tak se musí program poskládat, aby vše sedlo.

Na co se mohou lidé v neděli těšit?

V pátek a sobotu se uskuteční mnoho akcí, většina pro samotné účastníky sletu, ale mnoho z nich i pro obyvatele a návštěvníky Turnova, diváky. Hned v pátek proběhne v kostele svatého Mikuláše mše se zpěvy pro zdar letošního krajského sletu. V sobotu večer se uskuteční koncert kapel Bodlák a Gorale (pocta Čechomoru) a program završí Ohnivá show. Neděli odstartuje generální zkouška, v 11 hodin bude následovat prezentace sokolské činnosti a oddílů, které se neprezentují v rámci toho hlavního grantového programu na turnovském náměstí. Ve dvanáct hodin pak uctíme památku zakladatele Sokola Miroslava Tyrše a zavzpomínáme na slavné osobnosti a slety, které se na území Libereckého kraje konaly. Nejen ty turnovské, ale i třeba slety pod Ještědem, které pořádala dnes už mezi námi nežijící Jarina Žitná, dlouholetá náčelnice ČOS. No a ve 13 hodin proběhne slavnostní zdravice hostů na náměstí a následně vyrazí do turnovských ulic průvod směrem na stadion. Hlavní program oficiálně začíná ve 14 hodin, bude trvat zhruba dvě a půl hodiny.

Jablonecké muzeum a La Granja spojily síly. Výstava ukazuje současný design

Kolik skladeb a v jakých kategoriích diváci na krajském sletu uvidí?

Pro krajský slet to je deset skladeb napříč všemi kategoriemi, od předškolního věku přes žactvo a dospělé až po seniory. Každá věková kategorie má své specifické potřeby a ty se projevují nejenom v tom cvičebním obsahu, kdy musí se cvičení uzpůsobit obtížnosti, kterou daná věková kategorie zvládne, nebo to, co má daná věková kategorie ráda a přilákala ta skladba své cvičence, tak vlastně i v té hudbě. Máme velice hezkou skladbu pro rodiče a děti, která se jmenuje Čmeláčci a je na hudbu z populárního veselého večerníčku Příběhy včelích medvídků. Starší žactvo cvičí na hudbu od skupiny Kryštof, dorostenky zase na skladbu Leporelo od Ewy Farne. Druhá skladba pro ženy se jmenuje V rytmu srdce a vychází z jazzových a swingových melodií, které nazpíval Vojta Dyk. Muži zase cvičí na skladbu, která kombinuje známé filmové melodie od Harryho Pottera přes Jurský park a Rockyho až po Hvězdné války. A mnoho dalších skladeb.

Když pomineme tradici a dlouhou historii Sokola, tak v čem dalším se podle vás liší od jiných sportovních organizací?

Jsme organizace, která se nezaměřuje pouze na sport, jsme spíše sportovně-společenský spolek. Pod spoustou tělocvičných jednot působí loutková divadla, ochotnické soubory, pěvecké sbory a další. Například dneska hodně populární a rozvíjející jsou pod hlavičkou sokolských jednot seniorské kluby. Ve spoustě jednot nebo ve spoustě měst jsou sokolové nejenom pořadateli sportovních akcí, ale i plesů, dětských dní a podobně. Když je potřeba, přiloží ruku k dílu a podílejí se na obecním životě. Plně se ztotožňuje s naším novodobým heslem – Vedeme Čechy k pohybu a společné aktivitě.