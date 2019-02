Ten se nyní nezúčastní jen jako trenér, ale také jako hlavní postava seriálu, který kromě pardubického dostihu zahrnuje také zápolení v Karlových Varech a v Mostu. A tak jsme se s nezničitelným Josefem Váňou tentokrát nebavili jen o koních a jejich ambicích, ale také o tom, co pro něj nový seriál bohatě dotovaných dostihů na třech českých drahách znamená…



Pardubice uvidí druhý díl třídílného Poháru Josefa Váni, novinky na naší dostihové scéně. Jak byste stručně představil akci, která nese vaše jméno?

Chtěli jsme na naše dráhy přinést seriál dostihů, které budou dostatečně kvalitní, aby nalákaly na start naší špičku a třeba i zahraniční účastníky. Zájmem bylo propojit tři česká závodiště a protože Karlovy Vary ani Most nemají k dispozici dráhu pro cross country, volba samozřejmě padla na klasické steeplechase na travnatých oválech. Nejlepší koně v téhle disciplíně od nás jezdili do Itálie, teď ale mají o co běhat i u nás doma. Doufám, že se nám povedlo udělat krok i k tomu, abychom posílili roli klasických steeplechase u nás. Už první dostih byl z mého hlediska velkým úspěchem a doufám, že pohár bude takhle i pokračovat.



V Karlových Varech měl váš pohár mezinárodní účast, i když nakonec triumf zůstal doma. Tentokrát se zahraniční koně nepřihlásili. Jsou Pardubice náročnější, nebo podle vás odradilo cizince od účasti něco jiného?

Je fakt, že Italové nepřijeli ani do Karlových Varů, zřejmě si uvědomili, že tak dobré koně, aby s našimi nejlepšími mohli u nás bojovat, přece jenom nemají, a pokud mají, schovávají si je na doma. Pokud jde o Němce, ti v Pardubicích nejsou kvůli nešťastnému termínu, ve stejném datu mají mítink v Bad Harzburku, a to je pro ně jeden z vrcholů sezony. Do Karlových Varů ale přijeli a věřím, že se s nimi zase setkáme i v Mostě. Možná jsme mohli udělat poháru nějakou větší propagaci taky ve Francii, možná mohl přijet i někdo tam odtud, ale jinak myslím, že můžeme být spokojeni, nepamatuji, že by o klasické steeplechase byl u nás takovýhle zájem.



Co pro vás znamená tento pohár z hlediska organizace? Vznikly vám nějaké nové administrativní povinnosti, nebo se můžete soustředit na dostihy jako obvykle?

V podstatě to pro mě teď už znamená jen jednu povinnost, po doběhu předat pohár. Organizační stránku si vzal na starost filmový producent Jaroslav Bouček a v Karlových Varech vše klaplo na výbornou. Umí to, a jistě se mu povede podobně i v Pardubicích.



Přestože tento typ dostihů (klasické steeplechase) se nehodí pro Tiumena, před startem v Karlových Varech jste koketoval s myšlenkou, že byste se ve svém poháru představil rovněž jako jezdec. Nabízela se tato varianta i nyní?

Ne, v Pardubicích už jsem jezdit nechtěl. Ve Varech mi to rozmluvila rodina, teď už se nám ale uzdravili někteří jezdci a není problém s tím, že bychom na koně neměli koho posadit. Kluci si s koňmi určitě poradí dobře, z toho tentokrát nemusíme mít strach.



A je něco, z čeho před Pardubicemi strach máte? Počasí ve vztahu k dostihům vypadá zatím nemilosrdně…

Tady nemám ani tak obavu z pohárového dostihu, ale spíše z krosů. Dráhu pro pohár, který se běhá na oválu, pořadatelé nějak ukropí, o tohle se správce dráhy Jiří Janda jistě postará. Ale ustříkat v tomhle vedru celý areál pro krosy, to se snad ani nedá, takže musíme doufat, že svatý Petr pomůže a v pravou chvíli otočí kohoutkem. Pokud by se to nestalo, budeme v neděli hodně uvažovat nad tím, který kůň do krosů nastoupí a který ne, tvrdá dráha je totiž něco, co nevítá snad žádný překážkový trenér.



Petr Guth