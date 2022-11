„Když jsme přijeli dolů, pršelo a fakt to vůbec nevypadalo lákavě. A nakonec nelitujeme,“ rozhlíží se u horní stanice na Černé hoře Martin Beneš, který přijel se dvěma malými dětmi z Brna.

A ani mu nevadilo, že se jezdí jen na 300 metrech sjezdovky Anděl.

FOTO: Hradecké muzejní trhy hostí špičkové řemeslníky

„Ráno tady byl klasický manšestr, vyplatilo se přivstat si. Teď už je to trochu rozbitější, ale stále je to pěkné svezení. Na první rozlyžování to dětem úplně stačí,“ ohlíží se muž po svých ratolestech.

Mix přírodního a umělého sněhu

Připravit sjezdovku trvalo středisku několik dní. „Sjezdovka je upravená v délce 300 metrů a leží tady půl metru smíšeného sněhu. V minulých dnech byly ideální klimatické podmínky pro zasněžování, je tady mix přírodního a umělého sněhu, který ztvrdnul,“ rozhlíží se spokojeně po sjezdovce výkonný ředitel SkiResortu Černá hora - Pec Jakub Janda.

Skipasy zatím stojí 390 korun na místě, 350 korun při nákupu online. Do nadmořské výšky 1250 metrů vozí celý víkend lyžaře, snowboardisty, ale třeba i turisty lanová dráha. Podél sjezdovky tahá lyžaře klasická kotva. Dole v Jánských Lázních funguje půjčovna a u sjezdovky je otevřený lyžařský bar, skiservis a možné je i otestovat lyže.

„Teď si dáme čajíček, vylepšíme ho něčím z placatice a pak zpátky na sjezdovku,“ usmívá se spokojeně Veronika. S partou kamarádů přijela do Krkonoš na víkend z Kladna. „Zatím si to moc užíváme. Tři roky jsem nestála na lyžích, sice mi první jízda trvala déle, ale pak už to bylo lepší,“ dodává spokojeně.

První lyžování si užívá i Jiří, který s kamarády přijel z Prahy. „Musíme se trochu rozbíhat na začátku sezony. Je škoda, že to není otevřené celé, ale sjezdovka je fajn,“ říká.

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Ceny rostou

Vlekaři chtějí co nejdřív zprovoznit sjezdovku Anděl v celé délce jednoho kilometru. „Záleží to na počasí, abychom mohli zasněžovat. Také čekáme, jestli nám pomůže příroda a něco nenasněží,“ uvažuje Janda. Na všední dny se vlek i lanovka opět zastaví. Postupně by se měly otevřít i další sjezdovky areálu, který čítá pět středisek a nabízí 50 kilometrů sjezdovek.

VIDEO: "Stop propagandě Dombas." Vandalové v Hradci poničili ukrajinské vraky

„S rozjezdem areálu najedeme na standardní ceník, který je zhruba o 8 procent vyšší, než byla cena loni. V top sezoně bude skipas pro dospělého stát na pokladně 1290 korun. Je to pro všech pět areálů,“ říká výkonný ředitel SkiResortu Černá hora – Pec.

Online až o 30 procent levněji

Ceny nahoru tlačí inflace. Dražší je elektřina, nafta, ale rostou i náklady na zaměstnance. Skipasy se vyplatí nakupovat dopředu. „Zvýhodněnou cenu až o 30 procent nabízíme online. Jednoduše řečeno, čím dříve si lidé skipas koupí, tím ho budou mít levnější,“ vysvětluje Janda.

Prodej přes internet resort rozjel před dvěma týdny. „Zahraniční hosté už nakupují vícedenní skipasy, prodávají se termíny vánočních svátků a jarních prázdnin. Je vidět, že lidé lyžovat chtějí,“ dodává manažer největšího českého lyžařského resortu.

Podobně zdražují i další lyžařská střediska. Například ve Špindlerově Mlýně budu v nejdražší části sezony prodávat skipas pro dospělého na pokladně dokonce za 1490 korun, podstatně levnější je opět nákup online předem. Sezonu tam chtějí zahájit 10. prosince.