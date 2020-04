Škodovka opět prodloužila odstávku. Výroba se má rozjet až na konci dubna

Tisíce zaměstnanců, kteří se měli vrátit do továren v Kvasinách a ve Vrchlabí, budou muset i nadále vyčkávat. Škoda Auto svým zaměstnancům v sms zprávě oznámila, že se se opět prodlouží odstávka, a to do 27. dubna.

Výroba ve Škoda Auto | Foto: Škoda Auto

V současné době jsou doma zaměstnanci za 75 procent platu. Opětovný rozjezd výrobních linek společnost znovu oddálila.

"Po domluvě s koncernem Volkswagen a odbory KOVO je odstávka výroby v českých závodech ŠKODA AUTO prodloužena do 6 hodin 27. dubna 2020," oznámil mluvčí společnosti Tomáš Kotera. Původní pauza ve výrobě měla trvat jen do 6. dubna, ale 27. března firma uvedla, že se prodlouží do 14. dubna. 1. dubna pak rozhodla, že odstávka potrvá do 6. hodiny ráno 20. dubna. O jejím dalším prodloužení informovala zaměstnance opět SMS zprávou.

