Ředitelé krajských nemocnic v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové nad Labem společně s ředitelem hradecké fakultní nemocnice a také ředitelem krajské záchranky proto v pondělí zveřejnili výzvu občanům Královéhradeckém kraje. Veřejnost v ní žádají, aby ještě více omezila cestování a setkávání s jinými lidmi.

"Víme, že už těch nejrůznějších restrikcí a omezení máme všichni dost a už se nemůžeme dočkat návratu k normálnímu životu. Zatím to ale není možné," upozorňují ředitelé zdravotnických zařízení. Rychlost, s jakou se budeme vracet k normálnímu životu, záleží podle nich na přístupu všech lidí. "Dodržování opatření a postupný nárůst počtu očkovaných nás přiblíží k tolik potřebnému normálnímu životu," vyjádřili naději ředitelé.

Celou výzvu sedmi ředitelů zdravotnických zařízení z hradeckého kraje si můžete přečíst níže.

Vážení spoluobčané našeho Královéhradeckého kraje,



obracíme se na Vás s informací o tom, jak vypadá situace v našich zdravotnických zařízeních, s informací o tom, že kapacity našich nemocnic jsou na hranici možností, a co nám hrozí, bude-li epidemie pokračovat současným tempem. Chceme Vás požádat o to, abyste vy sami, bez ohledu na nyní nebo v budoucnu platná omezení, přistoupili k takovým opatřením, která ochrání Vás i Vaše okolí před nekontrolovaným vývojem situace a těžkými dopady na zdraví a na celou společnost.



Situace v nemocnicích v našem kraji je s ohledem na několik týdnů trvající nápor pacientů s COVID-19, kteří vyžadují hospitalizaci, kritická. Přesto, že jsme přijali řadu opatření, přesunuli zaměstnance a otevírali stále další a další oddělení pro covidové pacienty, příliv pacientů neustává a naše nemocnice jsou výrazně přetížené. Zajištění péče o všechny akutní případy a také o pacienty s COVID-19 je možné jen díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců nemocnic. Možnosti otevírání dalších oddělení jsou již velmi omezené a zajištění péče o pacienty je v některých dnech možné již jen díky transportům pacientů do jiných regionů. Bohužel vyhlídky na nejbližší týdny nejsou příliš optimistické.



V této extrémní situaci se na Vás obracíme s výzvou, abyste dodržovali všechna nařízení a hygienická opatření. Omezte své sociální kontakty na nezbytné minimum a vyhýbejte se setkávání většího množství lidí. Mějte na paměti, že koronavirus může nakazit Vás i Vaše nejbližší a že těžký průběh se netýká jen seniorů, ale mnohdy dopadá i na daleko mladší lidi, a i ti jen s obtížemi překonávají kritický stav a někdy ho ani přes veškeré naše úsilí nezvládnou. Děláme pro všechny nemocné v našich nemocnicích, ať již s COVID-19 či jinými závažnými chorobami maximum možného. Neztěžujte to, prosím, nám ani našim nemocným svým neuváženým chováním. I Vy se můžete ocitnout mezi nimi.



Pomozte nám snížit počet hospitalizovaných pacientů i počet zemřelých dodržováním všech platných nařízení! Buďte, prosíme, rozumní. Víme, že už těch nejrůznějších restrikcí a omezení máme všichni dost a už se nemůžeme dočkat návratu k normálnímu životu. Zatím to ale není možné. Prosíme a žádáme Vás:



• omezte cestování a setkávání větších skupin (i rodinných) na naprosto nezbytnou míru

• chraňte pomocí roušek či respirátorů nejen sebe, ale i své okolí

• dodržujte rozestupy a vyvarujte se velkých akcí, především těch, kde padají zábrany a infekce se díky tomu šíří snadněji – vidíme v našich nemocnicích jejich důsledky

• pečlivě si umývejte a desinfikujte ruce

• ke všem těm propagovaným „R“ (roušky, ruce, rozestupy), přidejte, prosíme, to nejdůležitější „R“, tedy rozum.



Dodržování opatření a postupný nárůst počtu očkovaných nás přiblíží k tolik potřebnému normálnímu životu. Chceme, aby naše děti mohly co nejdříve do škol, chceme, abychom se mohli vrátit ke svým povoláním a profesím, mohli do kin a divadel, chceme, abychom si opět mohli naplno užívat život, abychom mohli vycestovat na dovolenou – a jistě to chceme všichni. Buďme proto rozumní a ukáznění. Jen tak se nám to všem podaří. Rychlost, s jakou se budeme vracet k normálnímu životu, záleží na přístupu nás všech. Bez společného úsilí a rozumného přístupu všech to nepůjde.



Budeme-li všichni rozumní a budeme dobře spolupracovat, společně to zvládneme!



V Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové dne 15. února 2021



prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

Fakultní nemocnice Hradec Králové



RNDr. Bc. Jan Mach

Nemocnice Náchod



Ing. Luboš Mottl

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou



Ing. Miroslav Procházka, CSc.

Nemocnice Trutnov



Ing. Tomáš Sláma, MSc.

Nemocnice Jičín



Ing. Miroslav Vávra, CSc.

Nemocnice Dvůr Králové nad Labem



MUDr. Libor Seneta

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje