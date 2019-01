Východní Čechy – První vlaštovka sice jaro nedělá, ale brzkému pokračování stavby dálnice R35 od křížení s D11 u Opatovic nad Labem na Moravu přesto svitla naděje.

Ilustrační obrázek | Foto: Archiv Hradeckého deníku

Silničáři letos od státu dostali 270 milionů korun na výkupy pozemků v prvním úseku – do Ostrova před Vysokým Mýtem. Sice to je jen zlomek potřebných financí, přesto tak stále trvá plán zprovoznit celou R35 až do Olomouce do roku 2020. Autostráda by měla jako severní spojnice Prahy s Ostravou výrazně ulehčit přetížené D1.

Silničáři začali vykupovat pozemky v listopadu, zatím stihli vykoupit 3,5 procenta potřebných parcel. Vydali za ně téměř 26 milionů korun. Letos mají na pozemky k dispozici 145 milionů.

„Administrativně jde o velmi náročný proces. Máme 1116 listů vlastnictví, což bude asi ještě o čtvrtinu víc lidí," řekla Hana Jarolímová z pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic.

Většina oslovených majitelů s prodejem souhlasí, už se ale našli i odpůrci prodeje, s nimi budou silničáři dál jednat. Jestliže se nedomluví, může dojít na vyvlastnění.

Celá stavba na území kraje přijde na 40 miliard korun. Stovky milionů padnou na přípravu dokumentací, zákonná povolení nebo geologické průzkumy. Jen na výkupy pozemků budou silničáři potřebovat 650 milionů.

„Výstavbu prvních dvou staveb plánujeme v letech 2014 až 2017, navazující stavby budou hned následovat," dodala Jarolímová. R35 odlehčí především ucpanému Vysokému Mýtu, Litomyšli a dalším obcím na trase. „Jestli se však začne opravovat dálnice D1, dojde u nás ke kolapsu. Máme tu silnou tranzitní dopravu," řekl starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek.

Paradoxně větší problém je nyní s dostavbou tří kilometrů D11 do Hradce Králové přes pozemky farmářky Ludmily Havránkové a její sestry Jaroslavy Štrosové. Ministerstvu dopravy totiž stále chybí jedna menší parcela, ačkoliv už na jaře se má začít stavět. Komunikace mezi Štrosovými a ministerstvem od loňského roku vázne a stát začal hrozit vyvlastněním.

Intenzita dopravy

Liberec - Turnov: rok 2010: 21 - 24, rok 2040: 34 - 38;

Turnov - Jičín: rok 2010: 6 - 10, rok 2040: 13 - 18;

Jičín - Hradec Králové: rok 2010: 10 - 13, rok 2040: 21 - 29;

Hradec Králové - Ostrov: rok 2010: 11 - 14, rok 2040: 43 - 53;

Ostrov - Janov: rok 2010: 12 - 20, rok 2040: 35 - 43;

Janov - Mohelnice: rok 2010: 9 - 13, rok 2040: 33 - 39;

Mohelnice - Olomouc: rok 2010: 13 - 24, rok 2040: 31 - 38;

obchvat Olomouce: rok 2010: 14 - 27, rok 2040: 25 - 45;

Olomouc - Lipník n. Beč.: rok 2010: 25 - 27, rok 2040: 22 - 25.

Počty aut v jednotlivých úsecích plánované R35 v roce 2010 a prognóza pro rok 2040 – v tisících vozidel za 24 hodin v obou směrech.

Zdroj: ŘSD

- Z prognóz vyplývá, že největší provoz na celé R35 od Liberce až po Olomouc bude v úseku od křížení s D11 u Hradce Králové po Ostrov před Vysokým Mýtem na I/17.

- Další vytížené úseky jsou mezi Turnovem a Libercem (již hotová část), obchvat Olomouce (také hotový) a plánovaný úsek mezi Vysokým Mýtem a Mohelnicí.