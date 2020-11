Opřít se však může o velkou podporu veřejnosti. Do akce Pozvi zvíře na oběd, spuštěné v květnu, se zapojilo přes šest tisíc lidí, kteří na brunch, oběd nebo večeři zvali své oblíbence.

"Všem, kteří safari parku touto cestou pomáhají překonávat dopady koronavirové krize, nesmírně děkujeme. Na oslavu úspěchu přibudou na seznam zvířat, s nimiž můžete obrazně na jídlo vyrazit, tři nové druhy: medojed kapský, buvol kaferský a mamba černá," uvedl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

Bezkonkurenčně nejpopulárnějším zvířetem, které lidé zvou na jídlo, je surikata. Na snídani je pozvalo 980 lidí. S velkým odstupem následují žirafy, hyeny a fenci.

Safari park otevřel pomyslný Grand Restaurant Afrika, který zvířecím obyvatelům parku nabízí nejvybranější speciality, v květnu se znovuotevřením restaurací po první vlně koronavirových opatření. Pro velkou popularitu zůstal restaurant otevřený a na žádosti četných příznivců přibývaly nové a nové druhy zvířat.

Velká vlna podpory lidí z celé země se zvedla s příchodem druhého nuceného uzavření. Rekord přinesl 28. říjen. "Během jediného dne dorazilo téměř 700 pozvánek na jídlo pro naše zvířata. Této podpory si velmi vážíme a všem našim mecenášům tímto upřímně děkujeme. Těším se, že je brzy budeme moci znovu přivítat přímo v safari parku," řekl Přemysl Rabas.

Kteří nováčci přibyli mezi zvířata, která je možné zvát na jídlo?

INTELIGENTNÍ MEDOJED KAPSKÝ DOKÁŽE ZAPUDIT I LVA

Podobně jako ostatní šelmy, je i medojed spíše noční tvor. Kde ztrácí na velikosti, tam dohání na urputnosti a odvaze. Vzteklý medojed dokáže zapudit i lva nebo jiné mnohem větší predátory, když se s nimi potká u kořisti, nebo když se ho snaží napadnout. Sám není příliš dobrý lovec - má krátké nohy. Je ale velmi vytrvalý a díky velké inteligenci si umí poradit i s řešením nejrůznějších úkolů. Protože je neobyčejně mrštný, nemůže před ním být v klidu téměř nikdo: medojed dokáže vyšplhat do korun stromů a vyplenit hnízda ptáků či stromové dutiny, po zemi neúnavně běhá a dokáže vyčenichat i hodně vzdálené dobroty a bez potíží se díky silným drápům dostane i do děr a nor pod zemí. Podle báchorek umí medojed ve svůj prospěch využívat i další obyvatele savany. Údajně si vytvořil vztah s ptáky medozvěstkami. Ty, když objeví hnízdo divokých včel, začnou divoce poletovat po obloze nad ním. To medojed zbystří a okamžitě se vydá za svou oblíbenou potravou. Hnízdo vyhrabe v zemi, vyplení, pochutná si na medu, larvách i dospělcích, ale stále nechá dost zbytků, aby si pochutnala i medozvěstka. Tradovanou historku sice nikdo nepotvrdil, ale je pravda, že medojedi med opravdu milují.

VZNĚTLIVÝ BUVOL KAFERSKÝ MÁ SLOŽITÝ ŽALUDEK

Buvoly můžete často vidět, jak poklidně leží a přežvykují. To není nic zvláštního, vždyť jsou to přece přežvýkavci stejně jako naše krávy. A stejně jako ony, také buvoli kaferští tráví pasením a následným trávením a přežvykováním potravy obrovské množství času. Přežvykování ale určitě není známkou nudy. Buvoli mají žaludek složený ze čtyř částí. Jejich krmení je totiž velmi těžko stravitelné. A postupný průchod složitým žaludkem umožňuje přežvýkavým získat z potravy maximum živin. Ačkoli jsou buvoli býložravci (a ani trochu vybíraví), je třeba mít se před nimi na pozoru. Jsou totiž známí svou popudlivou a vznětlivou povahou. Právě proto patří mezi nejobávanější zvířata Afriky a dostali se i do pověstné velké pětky. Buvoli často útočí v sebeobraně - mají totiž špatný zrak a dobře ví, že s ohledem na jejich mohutnost je útok často ta nejlepší obrana. Ve stádech navíc brání slabé a staré jedince třeba před útoky lvů.

MAMBA ČERNÁ MÁ VYNIKAJÍCÍ ZRAK, VYPLAZUJE JAZYK

Obávaná černá mamba patří k nejrychlejším a nejjedovatějším hadům Afriky. Je spíše šedobílá, jakoby sametová, proto možná zarazí její jméno. To ale dostane smysl, když mamba hrozí. V tu chvíli otevře tlamu a ukáže černou sliznici uvnitř. Ačkoli to vypadá hrozivě a mamba dělá v sebeobraně i výpady, kdy jako šíp vystřeluje proti nepříteli s otevřenou tlamou, na lidi neútočí bezdůvodně. Okamžitě zaujme bystrým a chytrým pohledem. Má vynikající zrak, kterým se dokáže výborně orientovat. Za potravou slídí a aktivně ji hledá i během dne. Při lovu ale využívá především čich, který má zprostředkovaný vyplazováním jazyka. Tím vzduch v okolí „ochutnává“ a vzorky vyhodnocuje v Jacobsonově orgánu v tlamě. Navzdory své štíhlé stavbě těla si poradí i s docela velkými zvířaty, která jsou širší, než je průměr těla mamby. Stejně jako ostatní hadi mamba sice nedovede žvýkat a oddělovat si jednotlivá sousta, má ale čelisti spojené jen jakýmisi pružnými vazy. Protože nemají hrudní kost, zvládnou se roztáhnout v těle a volně spojené čelisti převléknou i přes docela rozměrná zvířata.