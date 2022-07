Dvůr Králové získal tučňáky poprvé v 76leté historii. Jsou to vzácní tučňáci brýloví, jejichž domovinou je jižní Afrika. Je jich 24, před týdnem přicestovali z nizozemských zoologických zahrad v Amsterdamu a Arnhemu. Zatím jsou stydliví a do výběhu, ani venkovního bazénu se sladkou vodou se nehrnou. Chovatelé plánují jejich počet ještě navýšit o deset až patnáct v průběhu roku, záležet bude na rozhodnutí koordinátora chovu z Amsterdamu.

Čtyřiadvacet tučňáků už je ve Dvoře Králové. Na úvod je čekalo vážení

Zatímco návštěvníci jsou nadšení a můžou už pozorovat nové obyvatele zoologické zahrady přes nízký plůtek, na tučňácích je zatím patrný ostych. Jakmile se citlivá zvířata více uklidní a zvyknou na nový domov, budou mít lidé příležitost sledovat je přímo z bezprostřední blízkosti z cesty, která vede kolem celého bazénu. K vidění budou v průběhu celého roku. "Tučňáci se zatím drží v zázemí, postupně si zvykají na nové prostředí. Zatím jen koukají na výběh, jak vypadá, zvykají si na návštěvníky. Ve venkovním bazénu se zatím nekoupali, jen ve dvou vnitřních menších bazénech," popsal aktuální situaci zoolog Michal Podhrázský.

"Bazén má 350 kubíků, v nejhlubším místě dosahuje hloubky 1,7 metru. Je to jeden z největších bazénů ve střední Evropě pro tučňáky. Voda v bazénu je sladká. To je standard, že se tučňáci chovají v Evropě ve sladké vodě. Musí ale dostávat doplněk potravy v podobě tablet pro mořské živočichy se solí a vitamíny a minerály," vysvětlil Podhrázský.

Tučňákům, kteří budou žít ve Dvoře Králové, je od 8 měsíců do 11 let, jsou mezi nimi i chovné páry, aby se mohli rozmnožovat. K vyvádění mláďat budou sloužit zvláštní kukaně, speciální hnízdní boudy ve venkovním výběhu. Chovatelé je krmí z ruky, dvakrát denně, v devět ráno a půl třetí. Servírují jim sledě, celá skupina dostává denně tři kila mražených mořských ryb.

Ve Dvoře Králové je můžou vidět návštěvníci už dnes ve stylovém pavilonu s řadou originálních vychytávek. Na břehu velkého bazénu figuruje dřevěné molo s lodním jeřábem, funkční rezavý maják nebo soubor typicky hrázděných domků s odkazem na evropské osadníky v oblasti jižní Afriky. Expozici doplňují dvě lodě na oblázkové pláži. Tučňáci budou sice venkovní výběh obývat celý rok, mají ale k dispozici i vnitřní objekt se dvěma bazénky a chovatelskou přípravnou. Větší část zázemí patří rozsáhlému systému filtrace, který udrží nezbytnou špičkovou kvalitu vody.

"Chov tučňáků je nesmírná výzva, je velmi obtížný. Tučňáků navíc v přírodě stále rychle ubývá a taková záloha v lidské péči je stále potřebnější. Z pohledu osvěty o Africe mají tučňáci navíc také výsadní postavení. Mnoho lidí překvapí, že tučňáci v Africe vůbec žijí. Jsem rád, že se nám po letech náročných příprav povedlo tato úžasná zvířata získat a věřím, že se jim u nás bude dobře dařit," řekl ředitel Safari Parku Dvůr Králové Přemysl Rabas.

"Za třicet let ředitelování jsem už šéfoval medvědům, rosomáků, pižmoňům, sajgám, tuleňům, slonům, žirafám, hrochům, nebo nosorožcům, ale tučňáci jsou moji kolegové vůbec poprvé," dodal s úsměvem Rabas.

Návštěvníci Safari Parku Dvůr Králové novinku kvitují. "Tučňáci tady nikdy nebyli, je to moc pěkné, akorát se jim nechce ven. Čekáme, že vylezou, už jsme se potřetí vrátili, abychom je viděli venku. Prostředí je krásné. Je vidět, že zoo hodně buduje, pěkná je také nová voliéra pro plameňáky," sdělovala dojmy Jana Frýzlová, která dorazila ve čtvrtek do zoo s rodinou. Je místní, ze Dvora Králové nad Labem, tak oceňuje, jak safari park vylepšuje prostředí.

Iveta Frýzlová ji doplnila. "Jsme stálí návštěvníci. Vždycky si koupíme permanentku na celý rok a chodíme do zoo několikrát do měsíce. Je to za příznivou cenu a je tady hezky. Chodíme se procházet, děti mají vyžití, různé prolézačky, lanové parky. Tučňáci budou velké lákadlo."

Pan Jiří vyrazil na výlet do Dvora Králové nad Labem z Kopidlna. "Nový pavilon s tučňáky se nám líbí, bude to atrakce. Jezdíme sem jednou za dva-tři roky, vždycky se tady něco obmění za tu dobu. To je dobře, že se zoo takhle vylepšuje," řekl.

Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem. Expozice tučňáků je součástí nového rozsáhlého komplexu Jihozápadní Afriky, který vznikl za více než 100 milionů korun na místě bývalé slévárny. Nachází se v něm průchozí voliéra pro plameňáky růžové a další mokřadní ptáky, v blízké budoucnosti se tam objeví také zebry Hartmannové, hyeny, volavky obrovské nebo pelikáni.

Expozice pro tučňáky vznikla s podporou evropských fondů v rámci programu Interreg, dotačního projektu Vodní světy Polsko-Česko, který safari park vytváří spolu s polskou zoo v Opoli.

TUČNÁCI BRÝLOVÍ

Tučňák brýlový obývá jihoafrické pobřeží Namibie a Jihoafrické republiky. Patří k ohroženým druhům a v přírodě jich dál ubývá - od 80. let na méně než polovinu původních počtů. V důsledku úbytku přirozeného prostředí se relativně často vyskytuje i v blízkosti lidských sídel. Navzdory tomu ale člověk zůstává jeho největším nepřítelem, a to v důsledku drancování přírodních zdrojů ryb. Pro tučňáky a další mořské živočichy kvůli tomu nezůstává dostatek potravy. Stále vážnější je i nepřímá hrozba uvíznutí ve vlečných sítích nebo vypouštění odpadů do moří a oceánů. Zásadní problém představují i mikroplasty. Tučňáci brýloví jsou relativně monogamní, páry jsou věrné hnízdní noře i partnerovi přinejmenším několik let. Kromě Dvora Králové chová tučňáky brýlové v Česku a na Slovensku už pouze Zoo Ústí nad Labem.

