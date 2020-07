„V 17:45 n bude mít pan ministr Adam Vojtěch tiskovku, protože již nyní je potřeba avizovat opatření, která budou platná. A to z části od zítřka a z části od pondělí. Na vývoj musíme reagovat rychle a apelovat na to, aby lidi byli odpovědní,“ řekl premiér, který si na zítřejší ráno pozval šéfa Správy státních hmotných a ministry zdravotnictví, průmyslu a pro místní rozvoj.

„Na zítra ráno jsem si zavolal pana Švagra, Havlíčka, Vojtěcha a paní Dostálovou, abych zjistil, na základě usnesení vlády z 18. května, kde dostal pan Švagr za úkol nakoupit dostatek zdravotních prostředků, jak na tom nyní jsme. Teď údajně pan Švagr mluví o tom, že musí postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. A přitom má jasný přípis od paní Dostálové, že to má dělat i podle evropské komise,“ uvedl premiér.

S přijatými opatřeními proti šíření nemoci však nechtěl předbíhat kroky ministra zdravotnictví.

„Vše je na rozhodnutí pana ministra Vojtěcha. On to chtěl původně sdělit v pondělí, ale řekl jsem mu, že je potřeba co nejrychleji sdělit veřejnosti, co chceme zrealizovat. Je totiž v zájmu lidí, abychom se nedostali z jednoho extrému do druhého. Teď máme pocit, že se nám nemusí nic stát. Ale případ z baru Techtle Mechtle, kde lidé z celé republiky konzumovali nápoje z jedné nádoby a nakazili se, ukazuje, že ten problém tu stále je,“ uvedl Andrej Babiš.

Podle něj by se však opatření měla týkat hromadné dopravy a uzavřených prostor. Premiér také reagoval na slova ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), který na twitteru uvedl, že by mohl být opět ustanoven krizový štáb. „Nevidím k tomu důvod. Zatím to zvládáme. Avšak pan ministra Hamáček má k tomu asi své důvody. Ale zatím jsem s ním o tom nemluvil. Promluvíme si o tom na pondělním zasedání vlády. Teď musíme reagovat na nárůst onemocnění a apelovat na veřejnost, aby byla disciplinovaná a situaci nepodcenila.“