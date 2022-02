Součástí oprav je i rekonstrukce několika mostů, např. v Choustníkově Hradišti, kde se bude pracovat od dubna až do října), Jičíně (od dubna do června) nebo Rudníku, kde se bude pracovat od dubna do října. Dělníci vyrazí i na dálnici D11.

Významou opravou je výstavba kruhového objezdu v Jaroměři u nemocnice. "Jedná se o přestavbu stávající průsečné křižovatky silnic I/37 a II/285 ve městě Jaroměř. V rámci přestavby je nově navržena okružní křižovatka o vnějším průměru 31,0 m se čtyřmi křižovatkovými větvemi," uvedlo k opravě ŘSD.

Za rohem mají novou dálnici. Obcím přesto hrozí, že je opět zahltí kamiony

Největší podíl plánovaných oprav tvoří oprav jpředevším sanace a zaplnění děr a prasklin, které na silnicích zůstaly po zimě.

Přehled plánovaných oprav v roce 2022:

I/14 Ještětice, rekonstrukce propustku ev.č. 14-p-028 (14-313p)

I/11 mosty ev.č. 11-036, ev.č. 11-037 a ev.č. 11-039

I/16 Trutnov – Libeč, oprava silnice a propustku 16-468

I/16 Sobotka, porucha sil. tělesaI/14 Potštejn, oprava silnice

I/14 Suchovršice – Úpice, oprava silnice

I/14 Vrchlabí – Lánov, oprava silnice

I/14 Trutnov – Horní Staré Město – Dolní Staré Město, oprava silnice

I/11 Lípa nad Orlicí, OŽKI/37 Choustníkovo Hradiště most ev.č. 37-003

I/14 Rudník most ev.č. 14-058I/16 Hranice Libereckého kraje – Vestřev, oprava silnice

I/14 Hertvíkovice – Mladé Buky, oprava silnice a mostu ev.č. 14-065

D11 oprava vozovky v km 76,4-88,3 P + L a oprava D35 km 126-129 P + L

D11 oprava AB vozovky na mostech km 68-76 P + L

I/16 Trutnov OK a přechody pro chodce, ul. Pražská a Na Struze

I/37 Jaroměř, okružní křižovatka se sil. II/285I/35 Ostroměř, oprava silnice, úsek 22I/16 Jičín most ev. č. 16-042a

I/11 odbočka Urbanice – nadjezd dálnice, oprava silnice